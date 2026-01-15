Pensión Bienestar: Esto es lo que se sabe sobre el registro de beneficiarios en febrero de 2026

Los registros para la Pensión Bienestar en México son unas de las fechas que más les interesan a los ciudadanos con más de 60 años. Y claramente, todos y todas se mantienen pendientes de cuándo abrirán registros para poder acudir a realizar el trámite.

Así que si estás pensando en cuándo se abre el registro para la Pensión Bienestar, te dejamos si en febrero de 2026 harán un nuevo registro o no.

¿Habrá registro para la Pensión Bienestar en febrero 2026?

La Secretaría del Bienestar es la dependencia encargada de dar seguimiento a los Programas del Bienestar, como las pensiones, becas, apoyos de salud y ayuda económica en distintas presentaciones. Por ende, muchos nuevos beneficiarios y beneficiarias preguntan sobre el registro que se puede abrir en febrero de 2026 para la Pensión Bienestar.

De acuerdo con los años anteriores y con base en los calendarios pasados, se espera que sí, en febrero se abra el registro para dicho apoyo económico, sin embargo, habrá que esperar a los anuncios oficiales de las autoridades correspondientes para tener listos los documentos.

Mientras, puedes consultar toda la información en su página oficial para estar al tanto y evitar dudas al momento de que suceda algo.

¿Qué documentos necesitas para inscribirte a la Pensión Bienestar?

Aunque son distintos programas y dependerá a cuál quieras inscribirte, en su mayoría, para formar parte de alguna Pensión Bienestar los documentos solicitados son:

Identificación oficial vigente

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Teléfono de contacto

Recuerda que los registros se hacen por orden alfabético según la primera letra del apellido paterno. No es necesario pagarle a nadie; el trámite es gratuito y directo en los Módulos del Bienestar.

