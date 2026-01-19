Pensión Hombres Bienestar: ¿Cuándo comienza el registro y qué requisitos son indispensables?

Muchas personas se encuentran en búsqueda de un apoyo económico que les pueda servir para sostener sus gastos y mejorar su calidad de vida. Es por eso que las autoridades gubernamentales han decidido abrir el registro de la Pensión Hombres Bienestar pronto para que las personas que quieran acceder a este programa, puedan hacerlo.

Así que te dejamos las fechas de registro y los requisitos para poder realizarlo sin problema.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Pensión Bienestar 2026: cómo cobrar en el cajero y pagar sin comisiones con tu tarjeta del Banco Bienestar

¿Quiénes pueden recibir la Pensión Hombres Bienestar?

La Pensión Hombres Bienestar es un apoyo económico diseñado para brindar una red de seguridad financiera a quienes están en esa “etapa de transición” antes de cumplir los 65 años de edad en la que ya puedan tramitar la Pensión Universal para Adultos Mayores del Gobierno Federal.

Así que el apoyo económico es solamente para aquellos hombres que tengan entre 60 años y 64 cumplidos. Y no te preocupes, que también existe este apoyo para mujeres.

¿Qué requisitos se necesitan para recibir la Pensión Hombres Bienestar?

Para poder registrarte necesitas cumplir con lo siguiente:

Tener entre 60 y 64 años años

Vivir en CDMX o en los estados donde esté disponible esta ayuda económica

Cumplir con la documentación completa y correcta

¿De cuánto es la ayuda económica?

Al menos en la capital de México, los beneficiarios pueden recibir hasta $3000 bimestrales, es decir, $18,000 al año divididos en 6 pagos. Por lo que si no tienes acceso a una pensión directa del IMSS e ISSSTE, ésta es tu oportunidad para no perder ningún detalle de fechas o más.

Asimismo, las autoridades no han mencionado cuándo comienza el registro, sin embargo, habrá que estar pendientes de los anuncios oficiales.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Vas a sacar tu ahorro en efectivo del Infonavit? Revisa esta lista de requisitos