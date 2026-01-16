Aumento Pensión Bienestar para discapacitados 2026: Esto reciben los beneficiarios en el calendario de pago

El monto de la pensión por discapacidad en 2026 aumentó a $3,300 pesos bimestrales.

La Secretaría del Bienestar confirmó el aumento en el pago de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad para este 2026 y con el inicio del primer bimestre, los beneficiarios ya reciben su apoyo con el nuevo monto a través del Banco del Bienestar. Debido a que el dinero se libera poco a poco, te dejamos el calendario de pago para que consultes cuándo te corresponde tu apoyo.

¿Cuánto aumentó la pensión de discapacidad en 2026?

De acuerdo con las autoridades, este año la pensión pasará de los 3 mil 200 pesos que se entregaban en 2025 a 3 mil 300 pesos que se pagarán en 2026. Este incremento representa un aumento de cien pesos, es decir, alrededor del 3% respecto al año anterior.

¿Cuándo llega el apoyo de Bienestar para discapacitados en 2026?

Desde el 5 de enero, esta pensión se entrega a los beneficiarios según el calendario de pagos por letra de la inicial de su primer apellido. Es importante recordar que este mismo orden también aplica para la Pensión de Adultos Mayores, Mujeres Bienestar y el programa de Madres Trabajadoras.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión Bienestar 2026: cómo cobrar en el cajero y pagar sin comisiones con tu tarjeta del Banco Bienestar

¿Cuándo pagan la pensión de enero 2026?

Hasta el día de hoy, el pago de la pensión va según el siguiente calendario de la Secretaría del Bienestar:

Viernes 16 de enero: M

Lunes 19 de enero: M

Martes 20 de enero: N, Ñ, O

Miércoles 21 de enero: P, Q

Jueves 22 de enero: R

Viernes 23 de enero: R

Lunes 26 de enero: S

Martes 27 de enero: T, U, V

Miércoles 28 de enero: W, X, Y, Z

Requisitos para registrarse a la pensión bienestar para discapacitados

La Secretaría del Bienestar dice que, cuando se lleva a cabo el registro, se solicita la siguiente documentación básica:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente expedido por una institución pública de salud.

Si la persona solicitante no puede acudir a registrarse, es su derecho nombrar una persona auxiliar para realizar el trámite.

¿Cuándo sale la convocatoria para discapacitados 2026?

Según la Secretaría del Bienestar, los registros se abren solo en periodos anunciados a través de los canales oficiales de la dependencia, la titular Ariadna Montiel o el Gobierno de México. Y se recomienda estar atento a estos canales, pues actualmente en enero de 2026 no hay convocatoria abierta.