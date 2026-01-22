En Davos, Trump impulsa agenda de paz y México en Davos adelanta llegada de inversión

Donald Trump relanzó su agenda de paz internacional, Durante el Foro Económico Mundial en Davos, y México adelantó la llegada de nuevas inversiones.

En el Foro Económico Mundial, celebrado en Davos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó el lanzamiento formal de la llamada Junta de Paz, con la participación de una treintena de países y el respaldo de alrededor de 20 jefes de Estado, informó la periodista Florencia Ángeles en entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus.

Desde Davos, Ángeles explicó que Trump afirmó que hace un año “el mundo estaba de cabeza”, pero que desde el inicio de su segunda administración se han registrado avances relevantes en materia internacional, como el acuerdo de cese al fuego en Gaza y una reciente operación diplomática en Venezuela.

El mandatario estadounidense también presumió su estrategia de lucha contra las drogas y, acompañado por líderes populares e impopulares, instauró esta Junta de Paz con la expectativa de alcanzar nuevos acuerdos internacionales, entre ellos, los relacionados con el conflicto entre Ucrania y Rusia.

¿Qué dijo Trump sobre Groenlandia en Davos?

Florencia Ángeles detalló que, durante la jornada previa, Trump realizó anuncios relevantes respecto a Groenlandia, con un discurso firme en el que aseguró que Estados Unidos no tiene intención de invadir el territorio, aunque solicitó a Dinamarca llegar a un acuerdo bilateral.

Por la noche, el presidente estadounidense reiteró el tema a través de su red social Truth, donde aseguró que Estados Unidos obtuvo “todo lo que pidió” y afirmó que existe un acuerdo marco con la OTAN, el cual incluye garantías de seguridad y acceso a minerales estratégicos.

Asimismo, Trump retiró la amenaza de imponer aranceles a diversos países como medida coercitiva en apoyo a Groenlandia, aclarando que dichas tarifas serían una estrategia a largo plazo que “se quedaría para siempre”.

¿Qué inversiones se anunciaron para México en Davos?

En cuanto a México en Davos, la periodista señaló que la empresaria Altagracia Gómez Sierra, enlace entre el sector privado y la Presidencia de la República, informó que se han sostenido reuniones con empresarios de distintos países.

Durante estos encuentros, se extendió la invitación para que México participe, a principios de marzo, en la firma de acuerdos con diversas compañías internacionales.

Aunque los anuncios formales se realizarán en marzo, Florencia Ángeles adelantó que Nuevo León será uno de los principales destinos de inversión, con la llegada de una empresa juguetera y varias Fintech, que formarán parte de los nuevos proyectos de inversión en el país.