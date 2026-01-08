Trump anuncia que Estados Unidos iniciará ataques terrestres contra cárteles: “están controlando a México”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que comenzará a atacar por tierra a los cárteles del narcotráfico, a los que culpa por la muerte de miles de estadounidenses y quienes, reiteró, “están controlando a México”.

En entrevista con Fox News, el mandatario no dio más detalles de esta nueva fase que seguiría a las acciones marítimas de su país en el Pacífico y Mar Caribe.

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”...

Durante la entrevista, responsabilizó a estos grupos criminales de las miles de muertes anuales de estadounidenses vinculadas con drogas.

“Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país (México), los cárteles están funcionando y están matando a 250, 300.000 personas en nuestro país cada año, las drogas”.

🚨 | Trump says the US will be conducting land strikes against the cartels. "We are gonna start now hitting land, with regard to the cartels. The cartels are running Mexico." pic.twitter.com/FfRbF8bYpd — VOZ (@Voz_US) January 9, 2026

Trump sigue presionando a Sheinbaum

Estas declaraciones de Trump ocurren a menos de una semana de la captura y traslado desde Venezuela de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes ya fueron presentados ante una corte de Nueva York.

En el marco de dicha operación, Donald Trump recordó que ha ofrecido a la presidenta Claudia Sheinbaum el envío de tropas para combatir a los cárteles mexicanos, y aunque se refirió a ella como una “persona estupenda” señaló que ha rechazado su ofrecimiento por miedo.

“Está preocupada. Tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México. Te guste o no, no es agradable decirlo, pero los carteles gobiernan México”.

“No serviría de nada” el envío de tropas de EE.UU.: Sheinbaum

Luego de estas declaraciones del presidente Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el martes 6 de enero que una eventual intervención de Estados Unidos “no serviría de nada” para reducir el tráfico de drogas o la violencia.

Tras reiterar que se trata de un asunto de soberanía y que México seguirá colaborando con Estados Unidos, la mandataria recordó que no hubo un buen resultado cuando agentes de la DEA participaron en la llamada “Guerra contra el narcotráfico” del entonces presidente Felipe Calderón:

“En la época de Calderón los agentes de la DEA iban a los operativos. Estaban con las fuerzas federales y ¿de qué sirvió?”, cuestionó durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.