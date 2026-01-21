Trump propone vía de negociación por Groenlandia bajo ultimátum: “No usaré la fuerza, pero hay dos opciones”

En un discurso que mezcló la presunción de sus logros con tensiones diplomáticas, Donald Trump aprovechó su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, para descartar que el uso del Ejército de Estados Unidos en Groenlandia esté sobre la mesa. Aunque el interés de anexar la isla está, el mandatario aseguró que no planea una invasión o un despliegue militar para conseguirlo como en Venezuela, apostando en su lugar por la vía de la negociación.

Esa es probablemente la declaración más importante que he hecho, porque la gente pensaba que usaría la fuerza. No necesito usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza. — Donald Trump.

Pese a esto, el mandatario minimizó el valor de la isla al referirse a ella de forma despectiva como un “pedazo de hielo” o un lugar “vasto, deshabitado y subdesarrollado, que está indefenso”. Incluso, durante su ponencia, la confundió al mencionar a Islandia en lugar de Groenlandia.

Por su parte, a pesar de que el gobierno de Dinamarca ha descartado repetidamente cualquier posibilidad de negociar, el presidente de Estados Unidos insiste en que su intención de adquirir el territorio responde a razones de seguridad nacional e internacional y lanzó lo que parece ser un ultimátum para los países involucrados,

Tienen dos opciones. O aceptan, y estaremos agradecidos, o se niegan, y lo recordamos. — Donald Trump.

Al mismo tiempo, aprovechó el foro para arremeter contra la OTAN y lanzó una advertencia a Canadá, nación que se ha opuesto firmemente a la anexión de Groenlandia, a “ser más agradecido” con Estados Unidos, tensando aún más la relación con sus aliados del norte.

