¡Es OFICIAL! Esta es la fecha del Primer Simulacro Nacional 2026

El Primer Simulacro Nacional 2026 está por suceder. Y es que debido a que se suscitaron dos sismos con distintas intensidades a principios de año, las autoridades gubernamentales han confirmado la fecha en que se realizara el primer simulacro del año.

Así que más vale estar pendientes, antes de que cualquier cosa nos sorprenda, por eso, sigue leyendo y entérate de toda la información.

¿Cuándo es el Primer Simulacro Nacional 2026?

El Primer Simulacro Nacional 2026 se realizará el 28 de enero solamente en la CDMX. Esto se hace ya que México se encuentra ubicado geográficamente en una zona altamente sísmica.

Por ende, es importante saber cómo actuar ante ello y participar activamente en todas las indicaciones que brinde Protección Civil. Así que toma nota que a finales de mes, la alerta sísmica se activará en la capital del país.

¿Qué pasa durante los simulacros?

Durante el primer simulacro del año podrás notar:

Activación de la alerta sísmica en altavoces y celulares (según la zona).

Desalojo de inmuebles públicos y privados.

Participación de brigadas de Protección Civil.

Revisión de tiempos de evacuación y puntos de reunión.

Todo forma parte de un ejercicio para evaluar la respuesta de la ciudadanía y de las autoridades ante un posible sismo. La recomendación es tomarlo en serio, incluso si estás en casa, en la escuela o en el trabajo.

¿Qué se hace durante un simulacro?

Para que el simulacro sea realmente útil, toma en cuenta estas recomendaciones:

Mantén la calma y sigue las indicaciones del personal responsable.

No corras, no grites y no empujes.

Ubica rutas de evacuación y salidas de emergencia.

Dirígete al punto de reunión establecido.

Identifica qué mejorarías en caso de una emergencia real.

Si estás en casa, aprovecha para hacer tu propio plan familiar y definir qué harían tú y los tuyos ante un sismo real.