¿No sonó la alerta sísmica en tu celular?: Los pasos para activar la ‘Alerta Presidencial’ en IOS y Android

El primer viernes del 2026 se caracterizó por un sonido que a la mayoría nos causa pavor escuchar: la alerta sísmica. Y es que, aunque no es septiembre y apenas vamos iniciando el año, los capitalinos ya vivieron el primer sismo del 2026.

El temblor de este viernes 2 de enero de 2026 nos recordó la importancia de estar prevenidos. Con un epicentro localizado a 4 km al suroeste de San Marcos, Guerrero, y una magnitud confirmada de 6.5, el movimiento se sintió con fuerza en la Ciudad de México y estados aledaños alrededor de las 8 de la mañana.

Muchos usuarios reportaron que, aunque la alerta sonó en los altavoces de la calle, sus celulares no emitieron el aviso sonoro conocido como “Alerta Presidencial”. Si este fue tu caso, aquí te contamos cómo configurar tu sistema operativo para que no te vuelva a pasar.

La Alerta Presidencial no necesita internet

A diferencia de las aplicaciones convencionales, este sistema utiliza tecnología de difusión de celda (Cell Broadcast). No requiere internet, no tienes que tener saldo y el mensaje llega de forma masiva a todos los equipos conectados a las antenas de telefonía en la zona de riesgo.

Acá te contamos cómo puedes recibir esta alarma en tu celular sin necesidad de wifi o datos.

¿Cómo activar la alerta sísmica del gobierno según tu celular?

Dependiendo de si eres usuario de Android o Apple (iOS), los pasos pueden variar ligeramente, pero el objetivo es el mismo: habilitar las Alertas de Emergencia Inalámbricas.

iPhone (iOS)

Ve a la aplicación de Configuración. Selecciona el apartado de Notificaciones. Deslízate hasta el final de la pantalla, donde encontrarás la sección Alertas Gubernamentales. Asegúrate de tener activadas las opciones: Alerta de Ejercicio, Alerta Extrema, Alerta Grave y Mensajes de Información.

Android