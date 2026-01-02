“Ups está temblando” sismo interrumpe conferencia de Sheinbaum quien reporta sin daños Guerrero y CDMX

El sismo ocurrido en Guerrero sorprendió este viernes a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a los asistentes a la llamada “mañanera del pueblo”

“Ups, está temblando”, fue la reacción espontánea de la mandataria mientras respondía preguntas sobre inversiones en México y adelantaba que la próxima semana se anunciarán nuevos proyectos de infraestructura.

El movimiento telúrico fue preliminarmente reportado por el Servicio Sismológico Nacional con una magnitud de 6.5, con epicentro al suroeste de San Marcos, Guerrero, registrado a las 7:58 horas.

¿Cómo se aplicó el protocolo de seguridad en Palacio Nacional?

Durante el evento no sonaron las alertas sísmicas en los teléfonos celulares debido a que estos se mantienen silenciados durante la conferencia. A diferencia del protocolo aplicado en el sexenio anterior, la presidenta esperó a que parte del personal y periodistas desalojaran para luego salir del Salón de Tesorería y acompañarlos a un punto cercano a la entrada por la calle de Moneda.

Claudia Sheinbaum fue resguardada por elementos del Ejército asignados a Palacio Nacional, personal de Comunicación Social y funcionarias como la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez; la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez; y Bulmaro Juárez, responsable de la sección “Suave Patria”.

Durante el desalojo, la mandataria incluso se dio tiempo para tranquilizar a una reportera y posteriormente realizó una llamada telefónica con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para conocer la situación en la entidad.

¿Qué reportaron las autoridades tras el sismo?

Al reanudar la conferencia, Sheinbaum señaló:

“Se va a hacer viral el ‘ups, está temblando’… el Sismológico Nacional da de manera preliminar un sismo de 6.5 grados. Hablé con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien está citando al Consejo de Protección Civil”.

Indicó que los primeros sobrevuelos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México no reportaron daños, y al cierre de la mañanera ofreció un informe actualizado:

“Magnitud 6.5 de sismo al suroeste de San Marcos, Guerrero, a las 7:58 horas. En Guerrero ya se activaron protocolos y recorridos; hasta el momento no se reportan afectaciones ni fallecimientos. Se han registrado réplicas pequeñas, la mayor de 4.2. En la Ciudad de México no se reportan afectaciones”.

La presidenta aseguró que Palacio Nacional y otros edificios gubernamentales cuentan con revisiones estructurales y protocolos de seguridad permanentes para garantizar la integridad de trabajadores y visitantes.

ahz.

