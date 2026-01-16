Alerta Presidencial: ¿Se puede desactivar en iPhone? Así se configuran las notificaciones de emergencia

La segunda semana de 2026 terminó con un susto para miles de mexicanos. Casi a la una de la mañana, un sismo de magnitud 5.0 con epicentro en San Marcos, Guerrero, se sintió en varias zonas de la capital y, aunque afortunadamente no hubo daños ni heridos, el temblor despertó la queja de muchos en redes sociales por el sonido de la Alerta Presidencial en los celulares. Ante esto, muchos usuarios en redes sociales se preguntan, ¿Se puede desactivar en iPhone? Aquí te explicamos cómo se configuran las notificaciones de emergencia.

Según el Servicio Sismológico Nacional, este temblor fue la réplica más fuerte del sismo de 6.5 que ocurrió el pasado 2 de noviembre. Aunque los sistemas avisaron a tiempo, el sonido tan fuerte y constante que llega a los teléfonos ha hecho que muchas personas busquen saber si existe una forma de ajustar estas notificaciones.

¿Qué es la Alerta Presidencial?

Es un nuevo sistema de alertamiento que se presentó durante la campaña del Simulacro Nacional de septiembre de 2025. Fue creado por la Agencia de Transformación Digital y funciona enviando un mensaje directo a la pantalla de los teléfonos con un sonido muy característico, cuyo objetivo es que nadie ignore el aviso, incluso si el celular está en modo silencio o vibración.

¿Se puede desactivar la Alerta Presidencial en iPhone?

Los teléfonos iPhone te permiten administrar lo que Apple llama “Alertas Gubernamentales”. Sin embargo, la empresa advierte que, en algunos países, estos avisos de emergencia no se pueden desactivar pese a que sigas los siguientes pasos:

Entra a Configuración y busca el menú de Notificaciones. Ve hasta al final de la pantalla. Ahí verás la sección de Alertas gubernamentales, donde se muestran los botones para activar o desactivar estos avisos.

¿Cómo llega esta alerta a mi teléfono?

Para recibir este aviso no necesitas instalar nada, solo es necesario que tu teléfono cumpla con lo siguiente:

Estar encendido.

Tener señal de red (2G, 3G, 4G o 5G).

Tener el sistema operativo actualizado.

Aunque el sonido puede ser muy desagradable o causar un buen susto, las autoridades recomiendan no intentar desactivarlo, pues está hecho para darte segundos valiosos que pueden salvar tu vida en caso de una emergencia.

