¿Tu casa o auto sufrieron daños por el sismo? Sigue estos pasos recomendados por la AMIS

Ante el sismo ocurrido la mañana de este 2 de enero del 2026 con epicentro en la localidad de San Marcos, Guerrero, y que fue perceptible en distintas entidades del país, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) exhortó a la ciudadanía a resguardar su integridad y seguir las recomendaciones de las autoridades locales y federales.

Asimismo, el sector asegurador invitó a la ciudadanía a notificar ante las autoridades cualquier aparente daño ocasionado para hacer las valoraciones correspondientes y determinar la seguridad en dicha zona.

La AMIS destacó que las aseguradoras se encuentran en el proceso de validación y contraste de posibles áreas de daños con zonas aseguradas. En caso de que existan zonas de posible daño, las empresas activarán los análisis para la asignación de ajustadores.

¿Qué recomienda la AMIS antes de reportar daños?

A los usuarios que requieran hacer algún reporte sobre afectaciones a bienes asegurados, la recomendación de la AMIS es priorizar los protocolos de seguridad de las autoridades antes de realizar la notificación a su aseguradora.

Uno de los siniestros más frecuentes en casos de sismos son los ocasionados por caídas de árboles, semáforos, postes y otros objetos luminosos sobre vehículos, así como cristales rotos ocasionados por el movimiento telúrico. En ambos casos, estos riesgos suelen estar cubiertos bien sea en autos por la cobertura de daños derivados de riesgos naturales, o los paquetes de cobertura de casa habitación, respectivamente.

¿Qué porcentaje de viviendas cuenta con seguro en México?

La AMIS recordó que el porcentaje de viviendas aseguradas en México alcanza el 26.5% de todas las unidades que tiene registradas el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que representaría poco más de 9.3 millones de hogares.

En cuanto a los estados de la República donde se percibió con mayor intensidad el sismo del 2 de enero, el nivel de aseguramiento se encuentra por debajo de la media nacional. En Guerrero, los datos de la AMIS indican que sólo el 11.9% de las unidades cuentan con la protección de un seguro; mientras que la Ciudad de México, el 16.8% cuenta con algún seguro; y en Morelos, la cifra es de 22.9%.

