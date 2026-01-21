Empresas que cerraron en 2025: ¿Qué les faltó innovar?

Estas empresas por no saber adaptarse a los nuevos mercados, perdieron todo lo que ya habían ganado. Imagen creada con CHATGPT.

Durante el programa de "Martha Debayle en W", Carlos Agami, experto en experiencia de cliente y fundador de Shopology, puso sobre la mesa una realidad que incomoda a muchos emprendedores: las empresas no mueren de un día para otro, mueren por no adaptarse a tiempo.

En 2025 vimos cerrar marcas grandes, conocidas y con historia. No eran proyectos improvisados. Eran negocios que, durante años, parecían sólidos. El problema no fue la falta de ideas, sino la falta de innovación sostenida y ejecución consistente.

¿Por qué fracasan?

Agami explicó que casi todos los colapsos empresariales entran en tres grandes categorías: dejan de ser diferentes, dejan de cumplir lo que prometen o dejan de ser recordadas cuando el cliente debe decidir.

Ejemplos de caso

Jüsto

Comenzó con una promesa irresistible e innovadora para aquella época: hacer el súper en línea, sin filas y recibirlo en casa sin tener que salir. En pandemia funcionó perfecto, crecieron rápido y se expandieron en varios países.

En un supermercado (y más aún en uno digital como Jüsto), el cliente no está comprando solo productos, está comprando:

Que el pedido llegue a tiempo

Que el producto llegue en buen estado

Que lo que pidió sea exactamente lo que recibe

Que haya alguien que responda si algo falla

Que el proceso sea confiable y sin estrés

Cuando esa experiencia se volvió inconsistente, el cliente simplemente dejó de pedir. Sin segunda compra, no hay negocio que sobreviva. En diciembre de 2025, Jüsto anunció el cierre de operaciones en México.

Movistar

En este caso, el error fue distinto. Entró como alternativa, pero terminó compitiendo en precio y promociones contra un gigante que podía aguantar más tiempo ese desgaste.

¿Dónde estuvo el error?

En lugar de diferenciarse:

Compitió con promociones

Bajó precios

Regaló megabytes

Apostó al “cámbiate y te doy más”

Eso puede atraer clientes rápido, pero destruye la rentabilidad. El operador grande puede aguantar precios bajos mucho más tiempo. El pequeño no.

Claire’s

La marca de Accesorios, aretes y piercings para niñas y adolescentes perdió algo aún más valioso: significado. Durante años marcó un momento emocional. Pero cuando eso se volvió fácil de replicar en cualquier lugar y más barato en línea, la marca dejó de ser especial y exclusiva y se convirtió solo en “una tienda de cositas”.

Cuando el significado se va, el cliente no se enoja, simplemente te olvida.

Forever 21

Ellos fueron el claro ejemplo que tener tiendas físicas ya no es ventaja si no ofrecen una experiencia que valga la pena. En un inicio la idea fue muy buena: vender moda accesible a los jóvenes.

Pero ahora en un mundo de compras ultrarrápidas y digitales, las tiendas que tienen muchas tiendas en físico y poco en línea, se vuelve un peso operativo y rentas impagables.

Finalmente concluyó el especialista que hoy no basta con existir, hay que ser especial, cumplir lo que prometes y permanecer en la mente del cliente. Innovar ya no es opcional; es supervivencia.