Tener tus documentos en regla puede evitarte años de problemas legales

Para cerrar el programa de "Martha Debayle en W", se tocó un tema que nadie quiere ver, hasta que es demasiado tarde: los documentos legales.

La guía fue la Dra. Gloria Arellano, “la Tía Yoya”, quien dejó claro que tener los papeles en orden no es opcional: es responsabilidad.

El problema en México

No existe cultura documental

Los errores salen a la luz en emergencias, pensiones o juicios

Una letra mal escrita puede frenar trámites por años

Documentos que sí o sí debes revisar

Acta de nacimiento (nombre correcto, sin variaciones)

Número de Seguro Social correcto y único

Coincidencia entre IMSS, Afore e Infonavit

Acta de matrimonio bien registrada

Resoluciones judiciales en caso de concubinato

Constancias de estudios para hijos

Dictámenes de incapacidad cuando aplica

Errores comunes que generan problemas

Duplicidad de Número de Seguro Social

Homonimia en el IMSS

Uso de números facultativos de estudiante

Datos que no coinciden entre documentos

Expediente Electrónico Único

Es obligatorio y gratuito

Integra documentos y datos biométricos

Se genera una sola vez para toda la vida laboral

El mensaje clave

Ordenar documentos:

Ahorra tiempo

Evita juicios largos

Protege derechos laborales y familiares

Recuerda que el desorden documental no se nota hasta que cuesta dinero, tiempo y tranquilidad. 2026 es el momento de poner todo en regla.