Tener tus documentos en regla puede evitarte años de problemas legales
Muchas fallas salen a la luz solo en emergencias o juicios
Para cerrar el programa de "Martha Debayle en W", se tocó un tema que nadie quiere ver, hasta que es demasiado tarde: los documentos legales.
La guía fue la Dra. Gloria Arellano, “la Tía Yoya”, quien dejó claro que tener los papeles en orden no es opcional: es responsabilidad.
También podrías leer: ¿Año nuevo, chamba nueva? ¿Cuándo moverte es una decisión de crecimiento?
El problema en México
- No existe cultura documental
- Los errores salen a la luz en emergencias, pensiones o juicios
- Una letra mal escrita puede frenar trámites por años
Documentos que sí o sí debes revisar
- Acta de nacimiento (nombre correcto, sin variaciones)
- Número de Seguro Social correcto y único
- Coincidencia entre IMSS, Afore e Infonavit
- Acta de matrimonio bien registrada
- Resoluciones judiciales en caso de concubinato
- Constancias de estudios para hijos
- Dictámenes de incapacidad cuando aplica
Errores comunes que generan problemas
- Duplicidad de Número de Seguro Social
- Homonimia en el IMSS
- Uso de números facultativos de estudiante
- Datos que no coinciden entre documentos
Expediente Electrónico Único
- Es obligatorio y gratuito
- Integra documentos y datos biométricos
- Se genera una sola vez para toda la vida laboral
El mensaje clave
Ordenar documentos:
- Ahorra tiempo
- Evita juicios largos
- Protege derechos laborales y familiares
Recuerda que el desorden documental no se nota hasta que cuesta dinero, tiempo y tranquilidad. 2026 es el momento de poner todo en regla.