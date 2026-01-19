;

Tener tus documentos en regla puede evitarte años de problemas legales

Muchas fallas salen a la luz solo en emergencias o juicios

Eugenio Miguel Martínez Narcia

Para cerrar el programa de "Martha Debayle en W", se tocó un tema que nadie quiere ver, hasta que es demasiado tarde: los documentos legales.

La guía fue la Dra. Gloria Arellano, “la Tía Yoya”, quien dejó claro que tener los papeles en orden no es opcional: es responsabilidad.

El problema en México

  • No existe cultura documental
  • Los errores salen a la luz en emergencias, pensiones o juicios
  • Una letra mal escrita puede frenar trámites por años

Documentos que sí o sí debes revisar

  • Acta de nacimiento (nombre correcto, sin variaciones)
  • Número de Seguro Social correcto y único
  • Coincidencia entre IMSS, Afore e Infonavit
  • Acta de matrimonio bien registrada
  • Resoluciones judiciales en caso de concubinato
  • Constancias de estudios para hijos
  • Dictámenes de incapacidad cuando aplica

Errores comunes que generan problemas

  • Duplicidad de Número de Seguro Social
  • Homonimia en el IMSS
  • Uso de números facultativos de estudiante
  • Datos que no coinciden entre documentos

Expediente Electrónico Único

  • Es obligatorio y gratuito
  • Integra documentos y datos biométricos
  • Se genera una sola vez para toda la vida laboral

El mensaje clave

Ordenar documentos:

  • Ahorra tiempo
  • Evita juicios largos
  • Protege derechos laborales y familiares

Recuerda que el desorden documental no se nota hasta que cuesta dinero, tiempo y tranquilidad. 2026 es el momento de poner todo en regla.

