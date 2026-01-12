¿Cómo superar la frustración este 2026?

En el programa de Martha Debayle en W, Julieta Manzano abordó la significativa carga emocional que a menudo acompaña el comienzo del año. Señaló que este periodo se caracteriza por un sentimiento de desánimo, provocado por la percepción de que el tiempo pasa volando mientras uno se siente estancado. Esta sensación puede llevar a una retrospectiva decepcionante del año anterior, especialmente al dar cuenta del incumplimiento de las metas que se habían fijado para 2025.

Según datos del Journal of Clinical Psychology de la Universidad de Scranton, solo el 8% de las personas logra cumplir sus metas. Ante este panorama, la invitada Julieta Manzano, experta en Recursos Humanos, cuenta que el problema no es la falta de voluntad, sino un sistema mal diseñado.

¿Cúal es la biología detrás de este problema?

Para avanzar, primero hay que entender la biología del logro. Julieta explica que en nuestra cabeza conviven tres áreas en constante conflicto: la corteza prefrontal, encargada de planear y organizar; el sistema límbico, que gestiona el miedo, la flojera y la incomodidad; y los ganglios basales, donde residen los hábitos automáticos.

El problema es que el 60% de nuestras conductas diarias son automáticas. Si no cambiamos el sistema, el cerebro simplemente sigue corriendo el “programa” de siempre, dejándonos con esa amarga sensación de estancamiento.

¿Cómo generar nuevos hábitos automáticos?

El método de los “Cuatro Movimientos” es ideal para romper este ciclo, Manzano propone este proceso estratégico basado en la ciencia del comportamiento:

Bajar la culpa: El estrés apaga la corteza prefrontal. El primer paso es bajar la culpa propia, un ejemplo útil es reconocer tres logros del año pasado, por pequeños que sean, para recordarle al cerebro que sí somos capaces Objetivos que el cerebro entienda: Las metas vagas como “ahorrar más” no funcionan. El cerebro necesita coordenadas exactas: ¿Qué?, ¿Cuánto?, ¿Para cuándo? y ¿Cómo lo mediré?. Hábitos mínimos: La clave para no renunciar en febrero es la “acción mínima”. Si tu meta es caminar 40 minutos, empieza con 10 minutos después de comer. Un hábito puede tardar entre 18 y 250 días en automatizarse; la constancia es más importante que la intensidad inicial. Escribir y revisar: Escribir las metas reduce el autoengaño. Además, se recomienda una “mini junta” mensual de 20 minutos para ajustar el camino y celebrar los avances.

El 2026 no se transformará con deseos, sino con objetivos claros y hábitos que respeten el funcionamiento de tu mente.