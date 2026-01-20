El síndrome de la buena persona: ¿Por qué dar demasiado también enferma?
Ser “buena onda” no significa que nunca pondrás límites
En "Martha Debayle en W", nos metimos a fondo con Mario Guerra, para hablar sobre cómo ser buena persona también puede doler cuando te olvidas de ti.
Personas que:
- Dicen que “sí” a todo
- Evitan incomodar con tal de no molestar
- Ponen a los demás primero
Y terminan cansadas, resentidas y vacías.
¿Por qué pasa?
- Aprendiste que el amor se gana sacrificándote
- Confundiste bondad con aguantar
- Dar se volvió una forma de no ser abandonado
El cuerpo pasa factura: ansiedad, cansancio crónico, irritabilidad.
Qué empezar a hacer (sin dejar de ser buena persona)
- Diferenciar dar de desvivirte
- Poner límites sin justificarte
- Aceptar la incomodidad de decepcionar
- Revisar expectativas ocultas
- Aprender a recibir