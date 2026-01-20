;

  • 21 ENE 2026, Actualizado 00:22

El síndrome de la buena persona: ¿Por qué dar demasiado también enferma?

Ser “buena onda” no significa que nunca pondrás límites

El síndrome de la buena persona: ¿Por qué dar demasiado también enferma?

El síndrome de la buena persona: ¿Por qué dar demasiado también enferma? / Josep M Suria

Eugenio Miguel Martínez Narcia

En "Martha Debayle en W", nos metimos a fondo con Mario Guerra, para hablar sobre cómo ser buena persona también puede doler cuando te olvidas de ti.

Personas que:

  • Dicen que “sí” a todo
  • Evitan incomodar con tal de no molestar
  • Ponen a los demás primero

Y terminan cansadas, resentidas y vacías.

También podrías escuchar: Esos finales necesarios. Mario Guerra, tanatólogo, terapeuta

¿Por qué pasa?

  • Aprendiste que el amor se gana sacrificándote
  • Confundiste bondad con aguantar
  • Dar se volvió una forma de no ser abandonado

El cuerpo pasa factura: ansiedad, cansancio crónico, irritabilidad.

También podrías escuchar: Mario Guerra, tanatólogo. El perdón

Qué empezar a hacer (sin dejar de ser buena persona)

  • Diferenciar dar de desvivirte
  • Poner límites sin justificarte
  • Aceptar la incomodidad de decepcionar
  • Revisar expectativas ocultas
  • Aprender a recibir

También podrías escuchar: Mario Guerra, tanatólogo. La venganza


El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad