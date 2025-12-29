Cárcel para los hijos que se gasten la Pensión Bienestar de sus papás o abuelos; propuesta pide 8 años de prisión

El objetivo es disuadir el uso indebido del recurso, garantizar que el dinero llegue directamente a quien le corresponde. Canva

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa que busca castigar con penas de hasta ocho años de prisión a los familiares que hagan uso indebido de la Pensión Bienestar destinada a adultos mayores, sin el consentimiento del beneficiario.

La propuesta surge ante denuncias recurrentes de abuso económico, en las que hijos, nietos u otros familiares retiran o gastan el apoyo federal, dejando a los adultos mayores sin recursos para cubrir sus necesidades básicas como alimentación, medicinas o atención médica.

De acuerdo con el planteamiento del PVEM, este tipo de conductas deben ser tipificadas como delito, ya que representan una forma de violencia patrimonial y vulneran directamente los derechos de las personas adultas mayores, uno de los sectores más protegidos por la legislación social en México.

¿Qué castigo plantea la iniciativa?

La iniciativa propone sanciones que incluyen:

Hasta 8 años de prisión

Multas económicas

Reparación del daño al beneficiario

El objetivo es disuadir el uso indebido del recurso, garantizar que el dinero llegue directamente a quien le corresponde y reforzar los mecanismos de protección social.

¿A quién aplicaría la sanción?

Las penas aplicarían a familiares o terceros que, sin autorización expresa, dispongan del dinero de la pensión, ya sea mediante tarjetas bancarias, transferencias o cobros directos.

¿Está vigente la medida?

Por ahora, la propuesta aún debe discutirse en el Congreso, por lo que no es una ley en vigor. Sin embargo, el planteamiento ha generado debate público sobre el control del recurso, la protección de adultos mayores y la responsabilidad legal de los familiares.

El PVEM sostiene que la Pensión Bienestar no es un apoyo familiar, sino un derecho individual que debe respetarse.