¿Vas a sacar tu ahorro en efectivo del Infonavit? Revisa esta lista de requisitos

Estos son los papeles que exige Infonavit para entregarte tu dinero. Getty Images

Si estás por retirar tu dinero en efectivo del Infonavit, es fundamental conocer todos los documentos obligatorios que exige el Instituto para realizar el trámite sin contratiempos. El retiro corresponde al ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda, integrado por las aportaciones patronales a lo largo de tu vida laboral.

¿Quiénes pueden retirar su dinero del Infonavit?

De acuerdo con el Infonavit, el retiro en efectivo es posible cuando el trabajador ya no utilizará un crédito hipotecario. Esto ocurre principalmente en los siguientes casos:

Personas pensionadas por el IMSS

Trabajadores que cumplieron 65 años sin usar crédito

Personas con negativa de pensión

Jubilados bajo la Ley 73 o Ley 97

Cada caso tiene requisitos específicos, pero todos deben comprobar su situación ante el Instituto.

Documentos obligatorios para retirar tu ahorro

El Infonavit solicita documentación oficial y vigente para validar la identidad del titular y autorizar el pago:

Identificación oficial (INE o pasaporte)

CURP

RFC

Número de Seguridad Social (NSS)

Estado de cuenta bancario a nombre del solicitante (con CLABE)

Resolución de pensión emitida por el IMSS o constancia de negativa

Firma electrónica (en algunos casos)

Dato clave: la cuenta bancaria debe estar a nombre del titular; no se aceptan cuentas de terceros.

¿Cómo se realiza el trámite?

El proceso se hace directamente en línea a través de Mi Cuenta Infonavit o en Centros de Servicio Infonavit (CESI), previa cita. El Instituto aclara que no es necesario contratar gestores y que el trámite no tiene costo.

Una vez entregados y validados los documentos, el Infonavit revisa el expediente y, si todo está correcto, autoriza el depósito del ahorro directamente en la cuenta bancaria registrada.

¿Cuánto tarda el pago?

El tiempo de respuesta varía según el tipo de pensión y la revisión administrativa, pero puede tardar varias semanas. Se recomienda dar seguimiento constante al estatus del trámite desde la plataforma oficial.

Recomendaciones finales

Antes de iniciar el proceso, verifica que tus datos personales estén actualizados y conserva copias de todos los documentos. Ante cualquier duda, el Infonavit recomienda consultar únicamente canales oficiales para evitar fraudes.