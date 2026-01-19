Homenaje a María Félix en Cineteca Nacional 2026: Fechas, películas y exposición

La Cineteca Nacional de México ha anunciado un homenaje sin precedentes para María Félix, “La Doña”, con un ciclo que promete revivir el magnetismo de la mujer que rompió todos los estereotipos de su tiempo.

A partir de este 16 de enero y hasta el 8 de febrero de 2026, el recinto de Xoco se transformará en el santuario de la actriz sonorense con la retrospectiva cinematográfica y la exposición “Una diosa para una diosa. La Doña”.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Jacob Elordi: ¿Quién es el actor que consideran ‘El Monstruo más guapo’ del momento?

¿Qué películas habrá de María Félix en la Cineteca Nacional?

El ciclo incluye casi la mitad de la filmografía de la actriz (24 títulos), permitiendo a las nuevas generaciones descubrir por qué María de los Ángeles Félix Güereña se convirtió en un mito internacional. Entre las funciones más esperadas se encuentran:

Clásicos imperdibles: Enamorada (22 de enero), Tizoc (2 de febrero) y la mítica Doña Bárbara (17 de enero).

(22 de enero), (2 de febrero) y la mítica (17 de enero). Joyas internacionales: Los héroes están cansados (producida en Francia) y La corona negra (España).

(producida en Francia) y (España). El gran cierre: El ciclo concluirá el 8 de febrero con la proyección de La Generala, su última gran aparición en el cine.

Exposición y conferencias sobre ‘La Doña’

El homenaje no se limita a las salas de cine. La Cineteca Nacional ha preparado una experiencia inmersiva:

Exposición Fotográfica: En la explanada principal de Xoco, podrás disfrutar de 58 imágenes de gran formato que recorren su vida, sus amores (como Agustín Lara y Jorge Negrete) y su relación con genios de la lente como Gabriel Figueroa.

En la explanada principal de Xoco, podrás disfrutar de que recorren su vida, sus amores (como Agustín Lara y Jorge Negrete) y su relación con genios de la lente como Gabriel Figueroa. Reflexión Académica: El especialista Ignacio Durán impartirá dos conferencias magistrales para analizar cómo la imagen de María Félix sigue inspirando al feminismo y a la cultura contemporánea.

¿Por qué asistir a celebrar la vida de María Félix?

María Félix no solo fue una actriz; fue una femme fatale que cuestionó la subordinación femenina en una época de gran conservadurismo. Este homenaje, posible gracias a la colaboración de la Secretaría de Cultura e instituciones como Fundación Televisa e IMCINE, es la oportunidad perfecta para ver estas obras en la mejor calidad posible.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Quién fue Brigitte Bardot? La actriz que revolucionó el cine francés