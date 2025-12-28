¿Quién fue Brigitte Bardot? La actriz que revolucionó el cine francés

De musa del cine a defensora de los animales, su vida estuvo marcada por decisiones radicales y controversia pública. Getty Images

Brigitte Bardot fue una de las figuras más influyentes del siglo XX. Actriz, ícono cultural y activista, su nombre quedó ligado tanto a la revolución del cine francés como a la defensa radical de los derechos de los animales. Hoy falleció, pero deja un legado internacional.

Nacida en París en 1934, Bardot inició su carrera como bailarina clásica, pero pronto encontró en el cine el espacio donde marcaría historia. Su salto a la fama llegó en 1956 con Y Dios creó a la mujer, película que rompió esquemas y la convirtió en un símbolo mundial de sensualidad, libertad y modernidad.

Brigitte Bardot marcó una era en el cine.

A diferencia de las estrellas tradicionales de Hollywood, Bardot representó una mujer independiente, provocadora y ajena a los moldes conservadores de la época.

Durante las décadas de 1950 y 1960 protagonizó más de 40 películas y se transformó en una figura omnipresente en revistas, moda y cultura pop. Su estilo influyó en generaciones enteras y redefinió la imagen femenina en la pantalla grande, especialmente en Europa.

Sin embargo, en 1973, en pleno éxito, Bardot tomó una decisión inesperada: abandonar el cine para siempre. El desgaste emocional, la presión mediática y su creciente sensibilidad hacia el sufrimiento animal la llevaron a alejarse del espectáculo.

Musa de Pablo Picasso, Brigitte Bardot inspiró arte, cine y una era cultural irrepetible.

De estrella mundial a activista animal

A partir de entonces, Bardot dedicó su vida al activismo por los derechos de los animales. En 1986 fundó la Fundación Brigitte Bardot, desde donde impulsó campañas contra la caza de focas, el comercio de pieles, la tauromaquia, el abandono de mascotas y el maltrato animal en general.

Utilizó su fama como herramienta de presión política y social, logrando cambios legislativos y visibilizando causas ignoradas durante décadas. Aunque su activismo estuvo acompañado de polémicas por declaraciones controvertidas, su impacto en el movimiento animalista europeo es incuestionable.

Brigitte Bardot fue mucho más que una actriz: fue una figura disruptiva, incómoda y adelantada a su tiempo. Su legado vive tanto en el cine como en la lucha por un trato más digno hacia los animales.