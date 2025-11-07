78 Muestra Internacional de Cine 2025: lo mejor del cine mundial llega a la Cineteca Nacional

La 78 Muestra Internacional de Cine en la Cineteca Nacional reúne este año una selección de películas que imponen su mirada sobre la realidad, la memoria y la ficción, combinando intensidad narrativa con propuestas que han recorrido los principales festivales internacionales.

A continuación, un repaso de las películas a proyectarse del 13 de noviembre al 11 de diciembre de este año.

La apertura corresponde a Nueva Ola Francesa (Francia, 2025), de Richard Linklater, un homenaje explícito a Jean-Luc Godard que celebra la inventiva y la desobediencia creativa, al tiempo de consolidar el diálogo entre tradición y contemporaneidad en el cine de autor.

En el terreno histórico y reflexión social, El sonido al caer (Alemania, 2025) explora la memoria alemana del siglo XX con un tratamiento sensible que recorre heridas colectivas, mientras Sirat: Trance en el desierto (España-Francia, 2025) propone un viaje hipnótico que desafía la lógica narrativa convencional y confronta al espectador con los límites de la percepción cinematográfica.

La Nueva Ola Francesa cartel Ampliar

El drama humano se impone en Sueños (sexo y amor) (Noruega, 2024), Oso de Oro en Berlín, donde Dag Johan Haugerud construye un relato sobre la intensidad del amor, la sexualidad y el autodescubrimiento, y en Ella y su hijo, de Saeed Roustayi, que retrata con crudeza las condiciones de violencia y las estrictas normas sociales que enfrentan las mujeres en Irán. Obispo rojo, de Francesco Taboada Tabone, ofrece una radiografía documental del prelado mexicano Sergio Méndez Arceo, combinando archivo histórico y mirada crítica para reconstruir un personaje que marcó su tiempo.

La sátira política se hace presente con Un fantasma para servirte (Tailandia, 2025), una ópera prima que cuestiona la memoria selectiva de los sistemas y la manipulación del pasado, y con O último azul (Brasil-México-Chile-Países Bajos, 2025), donde Gabriel Mascaro articula un paisaje distópico que confronta política, memoria y control social. Regresos significativos incluyen Romería (España-Alemania, 2025), de Carla Simón, que examina duelos y reconfiguraciones familiares tras la muerte, y Dos fiscales (Francia-Alemania-Países Bajos-Letonia-Rumania-Lituania, 2025), de Sergei Loznitsa, que penetra en la estructura del régimen totalitario durante las grandes purgas estalinistas.

Obispo rojo cartel Ampliar

Entre los clásicos de la programación, Underground (Yugoslavia, 1995), de Emir Kusturica, mantiene su vigencia como sátira política y epopeya sobre medio siglo de historia yugoslava, mientras Dos extraños, dos estaciones (Japón, 2025) ofrece una introspección sobre la creación artística como herramienta para construir experiencia humana y analizar la amistad y la cotidianeidad.

La programación cierra con La voz de Hind Rajab (Túnez-Francia, 2025), galardonada con el Gran Premio del Jurado en Venecia, que recrea a partir de audios reales las últimas horas de una niña palestina de seis años asesinada por el ejército israelí, un filme potente, directo y conmovedor que confronta la violencia desde la intimidad de la experiencia individual.

La 78 Muestra Internacional de Cine se realizará del 13 al 30 de noviembre en la Cineteca Nacional México, y del 21 de noviembre al 11 de diciembre en la Cineteca Nacional de las Artes y Cineteca Chapultepec, con funciones también en CCU-UNAM, Museo Universitario del Chopo y otros espacios culturales.