Tiembla en Guerrero; sismo de magnitud 5.0 no deja afectaciones en CDMX

Esta madrugada se registró un sismo preliminar de magnitud 5.0 con epicentro a 17 km al suroeste de San Marcos, Guerrero, de acuerdo con la última actualización del Servicio Sismológico Nacional.

Inicialmente, el SMN reportó un sismo con magnitud 5.2, y posteriormente uno de magnitud 5.3.

Este sismo se registró a las 00:42 horas y fue perceptible en algunas alcaldías de la Ciudad de México.

El temblor activó con anticipación la alerta sísmica en la capital.

En los teléfonos celulares sonó la Alerta Presidencial de Sismos, y también se disparó una alerta sísmica a través de la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México (SASSLA).

El Servicio Sismológico Nacional reportó que este último temblor, fue la réplica de magnitud más grande registrada hasta ahora, del sismo de magnitud 6.5 del pasado 02 de enero.

¿Qué reportan las autoridades tras el sismo en Guerrero?

En su cuenta de X, la presidenta Claudia Sheinbaum, informó que hasta el momento no se reportan daños en territorio nacional.

Por otro lado, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, reportó que se activaron los protocolos de emergencia en la Ciudad de México, para descartar cualquier afectación.

En su última publicación, Pablo Vásquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, informó que durante los sobrevuelos de los helicópteros ‘Cóndores’, no localizaron ningún tipo de daños en la capital.

