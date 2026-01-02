Sismo en CDMX deja 12 lesionados, caída de postes y árboles: Clara Brugada

El sismo en CDMX de magnitud 6.5 dejó un saldo de 12 personas lesionadas, la caída de 5 postes y 4 árboles, detalló en su informe la jefa de gobierno, Clara Brugada.

El sismo ocurrido en Guerrero y registrado la mañana de este viernes en la Ciudad de México, que activó de inmediato el protocolo de actuación en la capital del país, con un saldo preliminar de 12 personas lesionadas, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico provocó la caída de 5 postes y 4 árboles, además de 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias de la Ciudad de México.

Después de activar el protocolo de actuación por el sismo, se tiene el reporte al momento de 12 personas lesionadas; la caída de 5 postes y 4 árboles; así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias.



Se evalúan 2 estructuras por riesgo de colapso, y… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 2, 2026

¿Qué daños dejó el sismo en CDMX?

Clara Brugada detalló que las autoridades capitalinas evalúan dos estructuras por riesgo de colapso, mientras que de manera preventiva se realizan inspecciones en 34 edificios y 5 casas habitación, con el objetivo de descartar afectaciones mayores.

⚠️ Personal de emergencias atendimos la caída de un árbol en la vía peatonal de la calle Monrovia, entre Emiliano Zapata y Emperadores, colonia Portales, @BJAlcaldia. Elementos de la @SSC_CDMX y #UGIRPC de la demarcación trabajan en el seccionamiento del tronco y limpieza de la… pic.twitter.com/pPPFDiOPf3 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 2, 2026

¿Funcionó la alerta sísmica durante el sismo?

La jefa de Gobierno precisó que el sistema de altavoces de la Ciudad de México tuvo una efectividad del 98%, previo al sismo de 6.5 grados registrado este día.

“Hago una precisión: el sistema de altavoces de la Ciudad de México tuvo una efectividad del 98%. En una comunicación previa se mencionó 97%, y es importante actualizar el dato para reconocer el esfuerzo técnico y operativo del @C5_CDMX que fortalece la prevención y la seguridad de la ciudad”, aseveró.

Las autoridades capitalinas mantienen los recorridos de supervisión y exhortaron a la población a mantener la calma, revisar sus viviendas y reportar cualquier daño a los servicios de emergencia.

Aunque no fue parte del reporte de la jefa de gobierno, Clara Brugada, los medios dieron cuenta de una persona de la tercera edad habría perdido la vida durante el sismo al bajar por las escaleras de su domicilio al evacuar.

ahz.

