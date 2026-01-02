Sismo en Guerrero: van más de 500 réplicas en apenas unas horas

En seguimiento a los protocolos de actuación activados tras el sismo registrado hoy a las 07:58 horas, con magnitud 6.5 y epicentro a 4 km al suroeste de San Marcos, Guerrero, y con base en la información proporcionada por autoridades estatales, municipales y dependencias federales, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informa que hasta el momento se han registrado varias réplicas.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que, hasta las hasta las 14:00 horas se han registrado 546 réplicas, la mayor de 4.7.

Hasta las 14:00 horas del 2/enero/2026 se han registrado 546 réplicas del sismo de M 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2/enero/2026, la más grande de magnitud M 4.7 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 2, 2026

¿Qué afectaciones dejó el sismo en Guerrero?

En el estado de Guerrero, el movimiento fue percibido de manera fuerte por la población, con evacuaciones preventivas en edificios y hoteles.

Personal de Protección Civil y Bomberos realizó recorridos y atendió reportes al 911. No se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales, únicamente atenciones por crisis nerviosa.

De manera preliminar, se registran afectaciones materiales como derrumbes carreteros, fugas de gas, daños en viviendas, inmuebles públicos y hospitales en municipios como Acapulco, San Marcos, Juan R. Escudero, Tixtla, Chilapa, Chilpancingo, Tlapa, Eduardo Neri y Técpan de Galeana, los cuales continúan en proceso de evaluación.

El Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) reporta que el Hospital Regional de Acapulco presenta vidrios rotos y caída de plafones. La Clínica Hospital de Chilpancingo reportó 12 pacientes evacuados (4 a domicilio, 2 a Tlapa y Ometepec, 5 a hospitales de apoyo en Cuernavaca y 1 en evaluación).

Y la Clínica familiar de Acapulco informó la evacuación de pacientes, sin afectación a personal; habilitación de consultorio para emergencias y crisis de ansiedad.

Bomberos de Protección Civil de Acapulco, resguardan la calle en donde un transformador de luz cayó sobre una ambulancia en el hospital privado Santa Lucía Ampliar

¿Cuál es el saldo en la Ciudad de México y otros estados?

En el Hospital de Alta especialidad Puebla, durante las inspecciones se identificó desprendimiento de plafones en las áreas de urgencias y recepción. En el HAE Presidente Benito Juárez, se detectó una grieta en el área de quirófanos, la cual fue reportada ante SARIF para su evaluación.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa que, hasta las 09:30 horas, se han identificado ocho incidencias carreteras en el estado de Guerrero; seis se localizan en la Autopista Cuernavaca–Acapulco, principalmente por caída de rocas, material suelto y accidentes menores, los cuales se encuentran en atención sin cierre total a la circulación.

En la Ciudad de México, tras la activación de los protocolos de actuación por el sismo, se reportan 12 personas lesionadas, así como la caída de cinco postes y cuatro árboles, y 18 reportes por falta de suministro eléctrico en distintas colonias. De manera preventiva, se evalúan dos estructuras por posible riesgo de colapso y se realizan inspecciones en 34 edificios y cinco viviendas.

Un semáforo se cayó debido al sismo en la CDMX Ampliar

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que al corte de las 10:30 horas se ha restablecido el 75.93 % del servicio eléctrico en Guerrero, la Ciudad de México y el Estado de México.

El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina mantiene vigilancia por posibles variaciones del nivel del mar.

El aviso por mensaje al celular funcionó de manera efectiva y oportuna. En la mayoría de las zonas donde se activó, el mensaje sí llegó a los teléfonos móviles: con Altán, más del 94 % de las antenas enviaron la alerta, y con Telcel, más del 91 %. En la Ciudad de México, el 98% de los altavoces del C5 se activaron.

Oaxaca reportó percepción fuerte del sismo en Costa, Mixteca, Cañada, Istmo y Valles Centrales.

