Se activa la alerta sísmica y alerta presidencial en celulares: Sismo de 5.3 el viernes 16 de enero

A unos minutos de dar la primera hora del viernes 16 de enero, se activaron los altavoces de la alerta sísmica en la Ciudad de México, así como las alarmas en los celulares de la Alerta Presidencial.

De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, se reportó que a las 12:42 horas de este 16 de enero de 2026 se registró un sismo de magnitud 5.3.

Al igual que el pasado sismo ocurrido en la mañana del 2 de enero de 2026, este fue localizado en San Marcos, Guerrero, 19 kilómetros al suroeste.

Con este ya van 2 sismos en lo que va del 2026. Este fue menos perceptible a pesar de que la alerta presidencial indicara que se trataba de un “Sismo Severo”.

Según reportes en varios puntos de la capital, el movimiento telúrico fue casi imperceptible.