CNTE y grupos sociales complican el arranque del Mundial

Diversos contingentes, incluidos maestros, transportistas y colectivos sociales, prevén concentraciones y movilizaciones en el sur de la Ciudad de México durante el arranque del Mundial de Futbol. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

Marchas y manifestaciones de maestros disidentes de la CNTE, y de grupos sociales como colectivos de madres buscadoras, padres de alumnos desaparecidos de Ayotzinapa, trabajadores del Sector Salud, e incluso trabajadores y extrabajadores de la SCJN se suman a las advertencias de bloqueos, marchas y manifestaciones que buscan foco en el inicio del Mundial 2026 para visibilizar demandas planteadas en su momento al gobierno federal.

Movilizaciones previstas en el sur de la Ciudad de México

A pocas horas del arranque de la Copa del Mundo, la máxima fiesta del fútbol, al sur de la Ciudad de México todo está listo para el partido inaugural donde la Selección Mexicana enfrentará a la Selección de Sudáfrica, escenario que compartirá con las manifestaciones y con el descontento social que desde diversas organizaciones civiles sindicales y colectivos de derechos humanos han convocado en una mega manifestación simultánea con al menos seis contingentes distintos que pretenden bloquear accesos al Estadio Ciudad de México.

TE PODRÍA INTERESAR: CNTE espera escuchar una propuesta diferente de las autoridades: Pedro Hernández

Tras su asamblea nocturna, la CNTE lanzó la convocatoria a sus agremiados a permanecer en CDMX y continuar con las manifestaciones con bloqueos a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio CDMX. Ampliar

Los Bloqueos Mundial y las concentraciones comenzarán desde las primeras horas de este jueves en distintas avenidas del sur de la capital:

La CNTE luego de una fallida reunión con Segob, SEP e ISSTE, llevó a su Asamblea el posicionamiento de continuar con las protestas y sumarse a los bloqueos en inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

luego de una fallida reunión con Segob, SEP e ISSTE, llevó a su Asamblea el posicionamiento de continuar con las protestas y sumarse a los bloqueos en inmediaciones del Estadio Ciudad de México. El colectivo de familias buscadoras se reunirá en avenida Santa Úrsula frente al parque cantera a las 9:00 de la mañana el contingente partirá a las 11:30 con dirección a los accesos principales al estadio. En tanto dos contingentes más asistirán al Zócalo capitalino y a Paseo de la Reforma.

se reunirá en frente al parque cantera a las 9:00 de la mañana el contingente partirá a las 11:30 con dirección a los accesos principales al estadio. En tanto dos contingentes más asistirán al Las organizaciones campesinas se concentrarán en calzada de Tlalpan a la altura de división del norte en punto de las 10:00 avanzarán sobre los carriles centrales y laterales de calzada de Tlalpan con dirección al sur.

a la altura de división del norte en punto de las 10:00 avanzarán sobre los carriles centrales y laterales de calzada de Tlalpan con dirección al sur. El gremio de transportistas encabezados por la ANTAC Asociación Nacional de Transportistas y otras organizaciones tendrán su punto de encuentro en anillo periférico sur en la zona de la glorieta de vaqueritos a las 9:30 de la mañana tienen programado avanzar a paso lento y en caravana sobre anillo periférico hacia la intersección con calzada de Tlalpan y la incorporación a viaducto Tlalpan.

Asociación Nacional de Transportistas y otras organizaciones tendrán su punto de encuentro en anillo periférico sur en la zona de la glorieta de vaqueritos a las 9:30 de la mañana tienen programado avanzar a paso lento y en caravana sobre anillo periférico hacia la intersección con calzada de Tlalpan y la incorporación a viaducto Tlalpan. Las organizaciones campesinas también tendrá una concentración masiva en calzada de Tlalpan a la altura de avenida división del norte con rumbo al sur.

Los trabajadores del sector salud se reunirán en avenida del imán eso la altura del parque cantera a las 10:30 de la mañana marcharán sobre avenida del imán hacia circuito azteca un grupo de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación también tiene planeado partir desde anillo periférico sur a la altura de san jerónimo hacia el estado Ciudad de México mientras que otro grupo de maestros de la CNTE marchará desde El Zócalo capitalino y los trabajadores del poder judicial también realizarán una concentración en insurgentes sur a la altura de la estación del Metrobús Perisur.

Estos Bloqueos Mundial forman parte de una serie de movilizaciones convocadas por organizaciones sindicales, colectivos y agrupaciones sociales en el marco del arranque del torneo por lo que las autoridades capitalinas piden tomar precauciones.

Síguenos en Google News y encuentra más información