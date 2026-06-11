CNTE insiste en diálogo con la presidenta y advierte más movilizaciones

Insiste CNTE en diálogo directo con la presidenta y advierte que movilizaciones continuarán

El movimiento magisterial mantendrá sus acciones de protesta y la exigencia de que la presidenta de la República retome de manera directa la mesa de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), advirtió el integrante de la Sección 7 de Chiapas, Isael González.

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¿Por qué continúan las movilizaciones de la CNTE?

Durante una conferencia de prensa, en medio de la movilización que realizaron sobre Calzada de Tlalpan, el dirigente sostuvo que las decisiones sobre las movilizaciones CNTE serán determinadas por las bases y advirtió que las protestas podrían extenderse a distintas entidades del país.

“Nuestra lucha va a llegar no solo en el tiempo, sino en el espacio. Si la base dice que nos vamos a Guadalajara, ahí estaremos protestando. Si ha querido Monterrey, también ahí estaremos”. — Isael González, integrante de la Sección 7 de Chiapas

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Isael González aseguró que la propuesta presentada por el gabinete federal no contiene elementos nuevos ni atiende las principales demandas del magisterio.

“Seguimos exigiendo a la presidenta que regrese a la mesa. La respuesta o la propuesta que dio el gabinete el día de ayer no presentó ninguna novedad y no resuelve nuestras demandas de fondo. Por eso es necesario que la presidenta regrese”. —

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Asimismo, cuestionó los compromisos asumidos por los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación respecto a la reforma.

¿Qué exigen los docentes y cómo impactan las protestas?

Por su parte, Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 en la Ciudad de México, afirmó que la movilización magisterial busca defender el futuro de los trabajadores y sus pensiones, no afectar a estudiantes ni a la afición.

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Durante la movilización realizada en el marco de la inauguración del Mundial de Futbol 2026, el dirigente magisterial exigió cambios al sistema pensionario y llamó al Gobierno Federal a modificar el régimen vigente para millones de trabajadores afiliados al ISSSTE.

“Le decimos a la presidenta que así como está atendiendo a los ricos, haga que esos 3.5 millones de trabajadores al servicio del Estado pasen al décimo transitorio. No aceptamos que se siga ganando millonariamente a través de las Afores privadas de algunos de los hombres más ricos de este país. Lo que se necesita es una decisión congruente con el lema de primero los pobres. Presidenta, decídase con los trabajadores o con los banqueros”. — Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la Ciudad de México

Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la CNTE, encabeza una asamblea a la altura del Parque Xotepingo. Ampliar

Respecto a la realización de la Copa del Mundo, Hernández afirmó que el evento favorece intereses económicos por encima de las necesidades sociales.

“No estamos contra la afición. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras maestras y maestros también juegan futbol. Estamos contra un Mundial del despojo, contra un Mundial que sólo nos va a dejar la basura en este país mientras se llevan millones sin pagar siquiera un peso de impuestos. Reivindicamos el futbol del pueblo, el futbol de nuestros barrios, de nuestros niños y de nuestros jóvenes”. — Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la Ciudad de México

Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la CNTE, encabeza una asamblea a la altura del Parque Xotepingo. Ampliar

Finalmente, aseguró que las movilizaciones continuarán hasta lograr la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Diversas organizaciones sociales se movilizaron este día para manifestar su rechazo a la celebración del torneo. Entre las expresiones más relevantes destacó la marcha de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes bloquearon la Calzada de Tlalpan, una de las principales arterias de la capital del país.

El cierre se extendió desde Calzada Taxqueña hasta la zona de División del Norte, donde un operativo policial impidió el avance de los manifestantes hacia el Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural. Durante su recorrido, los inconformes lanzaron consignas para exigir atención a sus demandas.

“No queremos goles queremos frijoles, no queremos penales, queremos tamales”.

Las afectaciones no se limitaron a la vialidad. Como parte del dispositivo de seguridad, las autoridades suspendieron temporalmente el servicio de varias estaciones del Metro y del Tren Ligero que corre paralelo a Calzada de Tlalpan.

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La medida provocó complicaciones en la movilidad y el descontento de cientos de aficionados y ciudadanos que buscaban llegar al encuentro inaugural de la justa mundialista.

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