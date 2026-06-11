Ni Zócalo ni Los Pinos, Sheinbaum y Brugada asisten al Mundial en Los Galeana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada acompañadas de sus respectivas comitivas disfrutaron la fiesta Mundialista en Deportivo Los Galeana.

Ni Zócalo, ni Garibaldi, ni Los Pinos o Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acompañada de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina se instalaron en el Fan Fest del Deportivo Hermanos los Galeana, en donde rodeadas de gente se dispusieron a disfrutar de la fiesta mundialista.

Desde el Deportivo “Hermanos Galeana” en la Gustavo A. Madero. ¡Viva México! pic.twitter.com/GElOLX0SN9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 11, 2026

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Este jueves y mientras miles llegaron a la Plaza de la Constitución para ver el partido de la Selección Mexicana contra el seleccionado de Sudáfrica, ante el temor del abucheo o solo por acompañar al pueblo, la presidenta Sheinbaum acompañada de una comitiva y la jefa capitalina, se desplazaron ataviadas en playeras de la Selección para disfrutar del partido inaugural de la Copa del Mundo FIFA 2026.

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Cabe recordar que aunque la mandataria contaba con boletos preferenciales para asistir a la inauguración en el Estadio Ciudad de México, decidió realizar la donación de los mismos a través de una dinámica en la que solo pudieron participar mujeres fanáticas del futbol.

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A diferencia de otros políticos como el diputado morenista y exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco quien sí llegó al estadio, la presidenta se instaló en primera fila del Fan Fest de Los Galeana, deportivo ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero en donde ondeó la bandera de México enviando sus mejores deseos al seleccionado mexicano al que recientemente abanderó.

El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, hoy diputado de Morena, fue uno de los que sí llegó al Estadio Ciudad de México. Ampliar

La asistencia en Los Galeana también fue sumamente nutrida en donde los asistentes pudieron disfrutar de la inauguración y continuaron la fiesta mundialista.

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