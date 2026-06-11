Gobierno Federal prioriza diálogo con normalistas en caseta México-Cuernavaca

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, aseguró que el Gobierno de México privilegió el diálogo con estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa durante la movilización en la caseta México-Cuernavaca, lo que permitió evitar confrontaciones y garantizar una manifestación pacífica.

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¿Cómo se evitó la confrontación con los normalistas?

Entrevistado en el lugar, el funcionario explicó que las autoridades mantuvieron mesas de diálogo durante cuatro días con los normalistas, con quienes se habían construido acuerdos sobre las actividades programadas para este jueves.

Medina señaló que uno de los temas centrales fue la aplicación de revisiones de seguridad antes del ingreso a la Ciudad de México. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación señaló que la medida que busca proteger tanto a los participantes de las movilizaciones como a la ciudadanía que transita por espacios públicos.

Privilegió Gobierno Federal el diálogo con normalistas y descarta confrontación en caseta México-Cuernavaca Ampliar

Recordó que recientemente, tras denuncias ciudadanas, autoridades localizaron 59 artefactos de uso exclusivo durante una revisión, los cuales fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes, situación que motivó una atención especial en materia de seguridad.

¿Qué acciones se implementaron durante el operativo?

El subsecretario de Gobernación destacó que el operativo se efectuó en coordinación con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y con acompañamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar simultáneamente la libertad de expresión y la seguridad de las personas.

Afirmó que la jornada concluyó sin agresiones ni enfrentamientos y que los estudiantes pudieron hacer su mitin para expresar sus demandas relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Reiteró que el Gobierno de México mantiene el compromiso de avanzar en el esclarecimiento del caso. Indicó que, desde la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa continúan los trabajos de investigación mediante nuevas herramientas tecnológicas, análisis de expedientes y seguimiento de diversas líneas de indagatoria.

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Respecto a posibles movilizaciones futuras, Medina señaló que las autoridades seguirán apostando por el diálogo para evitar afectaciones a terceros y mantener la libre circulación en las vías de comunicación.

Arturo Medina llamó a que toda manifestación en el espacio público se lleve a cabo pacíficamente y con respeto a la ciudadanía, al tiempo que reiteró que el Gobierno Federal mantendrá abiertos los canales de comunicación tanto con estudiantes como con familiares de los normalistas desaparecidos.

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