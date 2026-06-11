CNDH despliega operativo durante inauguración del Mundial 2026 en CDMX
La operativo se implementó en el Estadio Ciudad de México y el Centro Histórico para supervisar el respeto a derechos humanos durante la inauguración.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informó que desplegó un operativo especial de observación en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México y el Centro Histórico de la capital del país con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026.
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¿Cuál es el objetivo del operativo de la CNDH?
A través de sus redes sociales, el organismo señaló que el objetivo es verificar que las actividades relacionadas con el arranque de la justa deportiva se desarrollen con pleno respeto a los derechos humanos de las personas asistentes, visitantes y población en general.
La CNDH detalló que personal de la institución se encuentra distribuido en distintos puntos de la Ciudad de México con acciones de información, protección y acompañamiento durante el desarrollo de los eventos programados.
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¿Dónde se realizan las labores de observación?
El organismo destacó que estas labores forman parte de sus atribuciones de observación y vigilancia para contribuir a que las actividades masivas se lleven a cabo en un ambiente de respeto a las garantías fundamentales.