Sismo CDMX: “Estuvo violento”, video capta el estruendo de dos edificios durante el temblor hoy 2 de enero

Un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, provocó momentos de tensión en la Ciudad de México la mañana de este 2 de enero, luego de que miles de personas percibieran un fuerte movimiento acompañado de un estruendo entre edificios, captado en video por un vecino de la capital.

Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, muestran el instante exacto en el que se escucha un ruido seco y potente proveniente del contacto entre dos estructuras durante el temblor. Desde la parte alta de un edificio, el joven que graba el video expresa con voz alterada: “Estuvo violento”, reflejando la intensidad con la que se vivió el sismo en algunas zonas de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el movimiento telúrico fue percibido por millones de personas en la CDMX y el Valle de México, activando la Alerta Sísmica y provocando evacuaciones preventivas en oficinas, escuelas y edificios gubernamentales. La conferencia matutina en Palacio Nacional también fue desalojada como medida de seguridad.

¿Por qué se escuchó un estruendo durante el sismo?

Especialistas explican que durante sismos de mediana y alta intensidad es común que se registren ruidos estructurales, conocidos como estruendos sísmicos, causados por la vibración de edificios, juntas de dilatación, ventanales y el movimiento del subsuelo.

Aunque el sonido puede generar alarma, no necesariamente implica un daño estructural grave. Sin embargo, las autoridades recomiendan reportar cualquier fisura, desprendimiento o daño visible a Protección Civil.

Autoridades activan protocolos de revisión

Hasta el momento, Protección Civil de la CDMX informó que se mantienen recorridos de inspección en distintas alcaldías para descartar afectaciones mayores. No se reportan víctimas mortales, aunque continúan las revisiones preventivas.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantener la calma, informarse solo por canales oficiales y revisar planes familiares de protección civil tras el sismo de hoy.