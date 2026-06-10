Mundial 2026 CDMX: ¿Cuál será el horario del Metro y Metrobús para el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México?

El Mundial 2026 en CDMX arranca el 11 de junio de 2026. Así que si eres de los afortunados o afortunadas que asistirán al partido inaugural en el Estadio Ciudad de México, te dejamos todos los detalles sobre el horario del Metro y Metrobús para que puedas llegar a la celebración futbolística más importante de México.

¿Cuáles son los horarios del Metro para el Mundial 2026 en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, mencionaron que los cierres comenzarán a las 5AM, pero si no sabes bien la información, te recomendamos la nota completa para que logres tomar tus precauciones.

Asimismo, el metro tendrá horario especial ya que este día se ha categorizado como “festivo”, por lo que debido a ello, operará a partir de las 7AM hasta las 00:00PM.

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¿Cuáles son los horarios para el Metrobús por el Mundial 2026 en CDMX?

En cambio, el metrobús tendrá un horario especial a partir de las 5AM hasta las 00:00PM en todas sus líneas. Todo con el fin de que los visitantes y personas que no paran operaciones en sus labores cotidianas, puedan trasladarse sin problema alguno a sus trabajos o en su caso, al Estadio Ciudad de México para vivir la inauguración del Mundial 2026.

¿A qué hora abren puertas el Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial 2026?

Todo indica que abrirán puertas a las 9:00AM, sin embargo, debido a las movilizaciones previstas en la capital, autoridades gubernamentales, han sugerido que los asistentes al gran evento deportivo puedan llegar casi 4 horas de anticipación para que no tengan problemas al momento de querer ingresar al Estadio Ciudad de México.

Así que ya sabes, puedes llegar al Mundial 2026 en CDMX en transporte público sin problemas, solamente mantente pendiente de las cuentas oficiales de las instituciones para saber cómo va el tráfico en la capital.