Suspenden clases en 30 escuelas de Hidalgo por lluvias intensas

La Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH) informó que suspendieron clases en 30 escuelas de educación básica, debido a las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas.

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¿En qué regiones se aplicaron las suspensiones?

La dependencia estatal señaló que se aplicaron clases suspendidas en los municipios de la Huasteca y la Otomí-Tepehua, así como la Sierra Alta, en donde se presentaron condiciones climáticas adversas.

De acuerdo con la SEPH, los municipios en donde la totalidad de los planteles educativos suspendieron actividades escolares son Atlapexco, Tianguistengo y Molango, en donde se activaron los protocolos para las clases a distancia.

Las autoridades estatales mencionaron que los caminos que conducen directamente a los planteles educativos han presentado afectaciones significativas, por lo cual determinaron suspender las clases presenciales hasta que mejoren las condiciones climáticas.

Ante el pronóstico de chubascos, altas temperaturas en el norte y rachas de viento para este 11 de junio, exhortamos a la población a extremar precauciones.



En caso de emergencia, llama al 911.#PrevenirParaVivir#PrimeroElPueblo pic.twitter.com/DCfjojQGwJ — Gobierno Hidalgo (@gobiernohidalgo) June 11, 2026

¿Qué medidas se tomaron ante las lluvias?

Sin embargo, las actividades escolares se mantuvieron para el nivel medio superior y superior de la entidad, por lo cual se mantendrán a la vigilancia de las condiciones de los planteles que están asentados en las demarcaciones en las zonas de mayor vulnerabilidad.

Al respecto, el titular de la SEPH, Natividad Castrejón Valdez, mencionó que se han reforzado las acciones de prevención en los planteles educativos ubicados en los municipios en condiciones de mayor vulnerabilidad.

El funcionario estatal recalcó que cada plantel educativo podrá determinar internamente si suspenderán las clases presenciales o la forma en la que se organizarán para el encuentro deportivo.

Hasta el momento, oficialmente en Hidalgo no se han suspendido las actividades escolares en el estado, principalmente en el nivel de educación básica, por lo cual será una decisión personal de cada uno de los directivos.

Por la vaguada monzónica que se reportó el 8 y 9 de octubre pasado las autoridades educativas refirieron que nueve planteles educativos reportaron pérdidas totales en los mismos, debido al paso de las intensas precipitaciones que se confirmaron en los municipios del norte de la entidad.

Continuamos con las labores de atención ante las afectaciones provocadas por las lluvias en la Sierra Hidalguense.



En la comunidad de La Esperanza, en Tianguistengo, elementos de la @SSP_Hidalgo trabajan en la liberación de un tramo afectado por un derrumbe.#PrimeroElPueblo pic.twitter.com/yvAYKqz1KT — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) June 10, 2026

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