Sheinbaum prevé que la visita del Papa León XIV a México sea este año

Instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum, a la secretaria de gobernación Rosa Icela Rodríguez, busque el Nuncio Apostólico para ultimar detalles sobre la visita del Papa León XIV a México.

¿Qué se sabe sobre la posible visita del Papa a México?

Después que el propio pontífice manifestó su deseo o interés que la visita a nuestro país se realice “pronto”, la Primera Mandataria confió que dicho viaje pueda realizarse este mismo año a pesar que reconoció, no se ha dado respuesta a la invitación que se extendió el pasado 12 de diciembre.

“Si le pedí a la secretaria de Gobernación que buscara el anuncio, porque ya está la idea de que sí va a venir, no hemos recibido algo formal, pero para buscarlo, para saber, pues, cuál es la fecha, cuál es su interés. Recuerden que lo invitamos justo el 12 de diciembre a que viniera a México, y, pues, esperamos recibirlo este año. El Estado mexicano es un estado laico, eso no quiere decir que no reconozcamos... la gran mayoría del pueblo de México es un pueblo católico. Y el Papa ha manifestado también su posicionamiento respecto a la pacificación del mundo, sus preocupaciones sobre la migración”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Cuál es la postura de la Iglesia en México?

El Arzobispo Primado de México, el Cardenal Carlos Aguiar Retes, reiteró la invitación formal al Papa León XIV para que visite México. A través de un comunicado la Arquidiócesis Primada de México, indicó que León XIV se mostró agradecido y manifestó su interés de estar “pronto” en el país para “encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe.

El Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México y Mons. Francisco Javier Acero, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de México, sostuvieron un encuentro con el Papa León XIV. Durante la audiencia, el Papa expresó su alegría por la peregrinación de la Arquidiócesis… pic.twitter.com/ZO9hSX2rE9 — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) January 14, 2026