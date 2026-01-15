No quiero entrar en controversia: Sheinbaum sobre suspensión de visas de EU

Sheinbaum evita entrar en controversia por suspensión de visas de Estados Unidos

Evitó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dar una posición por la decisión de el gobierno de Estados Unidos de suspender la emisión de visas para inmigrantes de 75 países.

¿Qué dijo la presidenta sobre la suspensión de visas?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria, sólo destacó que hay temas en los que ambos gobiernos no coinciden.

“Bueno, pues, no quiero entrar en mucha controversia, hay cosas en las que estamos de acuerdo y hay cosas en las que no estamos de acuerdo”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué anunció el gobierno de Estados Unidos?

Este miércoles, Sheinbaum Pardo, comentó que la administración de Donald Trump tiene derecho de tomar sus decisiones sobre el otorgamiento de visas o el de retirarlas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que a partir del 21 de enero de este año suspenderá temporalmente la expedición de visados a los solicitantes inmigrante de 75 países.

Entre ellos: Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladés, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Iraq, Jamaica, Jordania y Kazajistán.

