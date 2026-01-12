El Papa León XIV se reunió con la Premio Nobel de la Paz, María Corina

El Papa recibe a la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado

El Papa León XIV recibió hoy, 12 de enero, a María Corina Machado, exdiputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, en el Palacio Apostólico del Vaticano.

La reunión se dio diez días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante la operación militar estadounidense “Resolución Absoluta”, el 3 de enero en Caracas, Venezuela.

¿Qué se sabe del encuentro entre el Papa y María Corina?

Hasta el momento no se ha dado a conocer de qué hablaron durante la reunión, ni cuánto duró, solo se sabe del encuentro por una publicación oficial del Vaticano.

Pope Leo receives the Venezuelan politician and activist Maria Corina Machado in the Vatican's Apostolic Palace.https://t.co/Wb827dJYTE — Vatican News (@VaticanNews) January 12, 2026

Vestida de negro y con un rosario blanco al pecho, Machado expresó al Pontífice su emoción por este encuentro. Hasta el momento no se conocen mayores detalles de lo conversado.

Se espera que esta semana la líder opositora se reúna con el presidente Trump.

¿Cuál ha sido la postura del Papa sobre Venezuela?

El Papa León XIV ha abogado por una solución pacífica y negociada en Venezuela. A su regreso de Turquía, en conversación con periodistas, llamó a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país.