Así defendían AMLO y Claudia Sheinbaum a Rocha Moya de quienes lo acusaban de vínculos del narcotráfico

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dieron su respaldo al Gobernador Rubén Rocha Moya, luego de que se diera a conocer a través de una carta difundida por el abogado de Ismael "Mayo" Zambada, que su cliente fue emboscados en una supuesta cita con el mandatario estatal.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado este 29 de abril por Estados Unidos de narcotráfico y de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, junto con 9 colaboradores y excolaboradores de su gobierno.

La acusación formal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, ocurre luego de años de señalamientos, de los que fue defendido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Así defendieron AMLO y Sheinbaum a Rocha Moya

El gobernador de Sinaloa sumó el respaldo absoluto del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2024, luego que “El Mayo” Zambada lo implicó en el engaño que culminó con su traslado a Estados Unidos.

El 10 de agosto de 2024, el presidente AMLO y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, estuvieron en un evento en Culiacán con el gobernador Rocha Moya.

Ahí, López Obrador señaló:

“Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa y lo felicito porque da la cara, no dejó pasar ni un día. qué bien que se aclaró la situación de dónde estabas y que nunca estuviste convocado a ningún evento. Más claro ni el agua”.

Por su parte, Claudia Sheinbaum dijo:

“A decirles que vamos a seguir apoyando al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y a su pueblo, que quien quiera estigmatizar a este bello estado que se quede con su historia, porque hombres y mujeres de Sinaloa son buenos mexicanos y mexicanas, hombres y mujeres de trabajo”.

El 12 de agosto 2024, Claudia Sheinbaum respondió así ante preguntas sobre el caso:

“Ya lo explicó el gobernador de Sinaloa el día que estuvimos en Cualiacán con el presidente que, coincido escuché la mañanera el día de hoy que qué casualidad que sale una declaración justo el día que vamos a Culiacán y explicó claramente el gobernador Rocha Moya que él no tenía ningún conocimiento, que de hecho estaba fuera del estado y nosotros le creemosal gobernador, es compañero del movimiento desde hace tiempo, tiene un enorme apoyo popularen Sinaloa, la gente lo quiere mucho, él dio su explicación de frente, directo.”

El 8 octubre 2024, Sheinbaum Pardo se refirió de nuevo a los señalamientos contra Rocha Moya:

“No hay ninguna prueba contra el gobernador Rocha”.

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El papel de Rocha Moya en el traslado de El Mayo a Estados Unidos

De acuerdo con una carta difundida por el abogado del cofundador del Cártel de Sinaloa, el 25 de julio de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada se reuniría con Rocha Moya el día que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” para ser entregado a Estados Unidos.

Dijo que Guzmán López, quien es su ahijado, le informó que en esa reunión “para resolver diferencias con políticos del estado” también estarían Héctor Melesio Cuén Ojeda, alcalde de Culiacán, e Iván Guzmán Salazar, otro de los hijos de “El Chapo”.

Sin embargo, más tarde fue emboscado y llevado a la fuerza en una aeronave a Estados Unidos. Reveló que en esos mismos hechos fue asesinado Cuén Ojeda.