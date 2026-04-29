Mexibús se expande en Edomex: nuevas rutas conectarán Valle de México, Toluca y Oriente

El sistema de transporte Mexibús tendrá una nueva etapa de crecimiento en el Estado de México. Autoridades estatales confirmaron la expansión de este servicio con el objetivo de mejorar la movilidad y conectar zonas clave como el Valle de México, el Valle de Toluca y la región Oriente.

De acuerdo con el Gobierno del Estado de México, el proyecto forma parte de una estrategia integral para reducir los tiempos de traslado en una de las entidades con mayor demanda de transporte público en el país. La ampliación contempla nuevas rutas que permitirán interconectar municipios que actualmente dependen de sistemas saturados o de transporte irregular.

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¿Qué implica la expansión del Mexibús?

El Mexibús es un sistema de transporte tipo BRT (Bus Rapid Transit), que opera con carriles confinados y estaciones definidas, lo que permite mayor rapidez y seguridad en los traslados. Actualmente, cuenta con varias líneas en operación que recorren municipios como Ecatepec, Tecámac, Chimalhuacán y Coacalco.

Con la expansión anunciada, el objetivo es extender la cobertura hacia el Valle de Toluca, una de las zonas con mayor crecimiento urbano, así como fortalecer la conectividad con la zona Oriente, donde millones de personas se trasladan diariamente hacia la capital.

Beneficios para los usuarios

Las autoridades han señalado que esta ampliación permitirá:

Reducir tiempos de traslado

Disminuir costos de transporte

Mejorar la seguridad en los recorridos

Facilitar la conexión entre diferentes regiones del estado

Además, el proyecto busca integrarse con otros sistemas de movilidad, como el transporte concesionado y nuevas obras de infraestructura en desarrollo.

Un proyecto en desarrollo

Aunque aún no se han detallado fechas exactas de inicio de operación, el Gobierno del Estado de México ha reiterado que la expansión del Mexibús es una prioridad en materia de movilidad para los próximos años.

El crecimiento urbano y la demanda de transporte hacen necesaria una red más amplia y eficiente. Por ello, la ampliación del Mexibús se perfila como una de las obras clave para mejorar la calidad de vida de millones de habitantes del Estado de México.