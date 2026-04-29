Diputados del PAN van por juicio político contra Rubén Rocha Moya; acusan vínculos con el narco

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados advirtió que presentará una demanda de juicio político contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

¿Cuáles son los motivos de la solicitud de juicio político?

Durante la sesión de este miércoles en el recinto de San Lázaro, el diputado panista, César Damián Retes, anunció desde la tribuna que presentará una solicitud de juicio político en contra del mandatario sinaloense por la imputación que le hace el gobierno de Estados Unidos de tener nexos con el narco.

“Hoy por primera vez en la historia de nuestro país un gobernador en funciones es solicitado por la justicia de otro país, de ese tamaño es la vergüenza nacional. Aquí les anuncio que en Acción Nacional vamos a presentar la solicitud formal de juicio político contra Rocha Moya”,

Cesar Damián Retes dijo que van 596 días de terror en Sinaloa, en los que las niñas y los niños han aprendido a tirarse al piso antes de jugar en un parque. Señaló que deberían darles vergüenza tener un narco gobernador, deberían pedir perdón a las familias sinaloenses, por tener una entidad atrapada entre el miedo y la impunidad.

¿Qué sigue en el proceso legal contra el gobernador?

Más tarde, el coordinador de los diputados panistas, José Elías Lixa, dijo confiar confió en que el gobierno estadunidense presente las pruebas a la Fiscalía General de la República, para que la fiscal Ernestina Godoy no tenga pretexto alguno y presente la correspondiente solicitud de desafuero para procesar penalmente al gobernador Rocha Moya.

“La solicitud de desafuero no la realizan particulares ni funcionarios, la realizan fiscalías y justamente inicié diciendo que espero que con la información y las pruebas que se van a presentar ante la Cancillería se le dé cuenta inmediata a la Fiscalía para que se proceda conforme a derecho. El proceso conforme a derecho es que la Fiscalía solicite el desafuero de Rocha Moya y rinda cuentas por sus actos posiblemente delictivos, digo posiblemente por aquello de la presunción de inocencia”.

El líder cameral panista exigió al gobierno mexicano actuar con seriedad y con absoluta responsabilidad, insistió que el narco gobernador de Sinaloa tiene que rendir cuentas ante la justicia.

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