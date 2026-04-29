Morena defiende a Rocha Moya y tacha de “ilegal” la solicitud de EEUU para extraditar al gobernador de Sinaloa

Morena “respalda firmemente la actuación institucional del Gobierno de México en relación a las solicitudes de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos, siempre en estricto apego al Estado de Derecho”, afirmó el Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

¿Cuáles son los argumentos de Morena para defender al gobernador?

En un comunicado y sin llamar por su nombre a Rubén Rocha Moya, la dirigencia del partido aseguró:

“Como lo ha informado la Secretaría de Relaciones Exteriores y conforme a la Ley de Extradición Internacional y los tratados bilaterales vigentes, dichas solicitudes deben seguir un proceso claro: serán analizadas por la Fiscalía General de la República, única instancia facultada para determinar si existen elementos jurídicos suficientes para proceder”.

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¿Qué papel jugará la FGR en este proceso?

Morena señaló que hay dos puntos que les preocupan:

“Uno, resulta preocupante que se solicite una extradición sin ningún elemento de prueba, lo cual vulnera principios básicos del debido proceso y del Estado de derecho que prevalece en nuestra nación.

Dos, la forma en la cual se comunicó por parte de la Embajada, viola la confidencialidad establecida en los tratados internacionales, afectando la confianza que debe regir la cooperación entre ambos países”.

Agregó que “Morena refrenda su confianza en la actuación de la Fiscalía General de la República, sabiendo que cualquier decisión se tomará con responsabilidad, conforme a derecho y en defensa de nuestra soberanía”.

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