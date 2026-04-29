FGR: Sin pruebas para extraditar a Rocha Moya; debe haber juicio político

Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República.

Al momento no se han mostrado evidencias de pruebas para solicitar una orden de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como lo dio a conocer Estados Unidos, así lo informó Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República.

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¿Qué dijo la FGR sobre las acusaciones?

En un mensaje que se transmitió a través de las plataformas de la FGR Ulises Lara aseguró que este tipo de señalamientos sin tener una acusación sin fundamento no se puede concretar.

¿Se puede detener a un funcionario en funciones?

Así mismo el vocero de la Fiscalía General de la República aseguró que la solicitud por tratarse de un servidor público de elección deber ser sometida a juicio político antes de poder cumplir una orden de aprehensión en su contra.

¿Qué señalan las autoridades de Estados Unidos?

De acuerdo con el documento judicial emitido por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York el gobernador de Sinaloa y nueve funcionarios mexicanos enfrentan cargos por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego.

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