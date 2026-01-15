Salud sin castigos: la fórmula real para mantener hábitos sanos en 2026

Cada inicio de año repetimos el mismo ritual: cero alcohol, cero pan, gym diario y una versión casi perfecta de nosotros mismos. El problema, como explica Nicolás Mier y Terán, licenciado en Nutrición y especialista en sobrepeso y obesidad, durante su participación en “Martha Debayle en W” , no es la intención, sino el enfoque.

Los llamados resets de enero dependen casi por completo de la fuerza de voluntad, y esa biológicamente es limitada.

Los datos lo confirman: el mundo enfrenta una crisis de hábitos sostenibles. En 2022, 2.5 mil millones de adultos vivían con sobrepeso y casi 1 de cada 3 personas no alcanza la actividad física recomendada. En México, la obesidad en adultos ronda el 37%. No es flojera, es un entorno que facilita lo inmediato y dificulta lo saludable.

El error del “todo o nada”

Dry January suele fallar porque es un evento, no un sistema. Si el alcohol funciona como válvula de escape para la ansiedad, el estrés o la socialización, dejarlo 31 días no cambia el detonante real. En febrero, el patrón regresa intacto.

Por eso, Nico propone un enfoque más efectivo: “dry-ish”. No como castigo, sino como auditoría. Observar cuánto tomas, con quién, por qué y cómo te sientes antes y después permite diseñar un plan realista para todo el año.

El hábito no falla, falla el diseño

Esto aplica igual al pan, el azúcar o el ejercicio. El enemigo es el pensamiento extremo: “nunca más” o “todos los días”. La solución está en ingeniería de entorno, no en moralizar decisiones.

Lo visible se consume

Lo accesible se repite

Lo complicado se abandona

Cambiar el entorno reduce fricción y hace que lo sano sea la opción por default.

Cómo construir hábitos que sí se sostienen

La clave está en:

Priorizar consistencia , no perfección

, no perfección Elegir 1 o 2 hábitos clave (caminar, dormir mejor, desayunos con proteína y fibra)

(caminar, dormir mejor, desayunos con proteína y fibra) Definir límites antes de empezar

Diseñar reemplazos reales, no aguante emocional

La salud no es una racha. Es una identidad que se construye con decisiones pequeñas, repetibles y bien diseñadas.