Salud sin castigos: la fórmula real para mantener hábitos sanos en 2026
Dejar el “todo o nada”, no se trata de eliminar todo de golpe, sino de ser realistas
Cada inicio de año repetimos el mismo ritual: cero alcohol, cero pan, gym diario y una versión casi perfecta de nosotros mismos. El problema, como explica Nicolás Mier y Terán, licenciado en Nutrición y especialista en sobrepeso y obesidad, durante su participación en “Martha Debayle en W” , no es la intención, sino el enfoque.
Los llamados resets de enero dependen casi por completo de la fuerza de voluntad, y esa biológicamente es limitada.
Los datos lo confirman: el mundo enfrenta una crisis de hábitos sostenibles. En 2022, 2.5 mil millones de adultos vivían con sobrepeso y casi 1 de cada 3 personas no alcanza la actividad física recomendada. En México, la obesidad en adultos ronda el 37%. No es flojera, es un entorno que facilita lo inmediato y dificulta lo saludable.
El error del “todo o nada”
Dry January suele fallar porque es un evento, no un sistema. Si el alcohol funciona como válvula de escape para la ansiedad, el estrés o la socialización, dejarlo 31 días no cambia el detonante real. En febrero, el patrón regresa intacto.
Por eso, Nico propone un enfoque más efectivo: “dry-ish”. No como castigo, sino como auditoría. Observar cuánto tomas, con quién, por qué y cómo te sientes antes y después permite diseñar un plan realista para todo el año.
El hábito no falla, falla el diseño
Esto aplica igual al pan, el azúcar o el ejercicio. El enemigo es el pensamiento extremo: “nunca más” o “todos los días”. La solución está en ingeniería de entorno, no en moralizar decisiones.
- Lo visible se consume
- Lo accesible se repite
- Lo complicado se abandona
Cambiar el entorno reduce fricción y hace que lo sano sea la opción por default.
Cómo construir hábitos que sí se sostienen
La clave está en:
- Priorizar consistencia, no perfección
- Elegir 1 o 2 hábitos clave (caminar, dormir mejor, desayunos con proteína y fibra)
- Definir límites antes de empezar
- Diseñar reemplazos reales, no aguante emocional
La salud no es una racha. Es una identidad que se construye con decisiones pequeñas, repetibles y bien diseñadas.