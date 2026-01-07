Martha Debayle: ¿Por qué nos autoengañamos? La ciencia explica qué pasa en el cerebro cuando decimos una mentira

¿Cuántas veces se han contado una historia para justificar una mala decisión o para sentirse menos culpables por algo? La mentira no siempre es hacia los demás; muchas veces el engaño empieza en nuestra propia cabeza. Entender cómo funciona nuestra mente es fundamental para dejar de boicotearnos y empezar a tomar decisiones basadas en la realidad y no en las “verdades” que nos inventamos para sobrevivir al día a día.

En una plática fascinante en W Radio con Martha Debayle, el Dr. Pablo León, especialista en neuropsiquiatría, nos explicó qué es lo que realmente sucede allá adentro, en las neuronas, cuando decidimos fabricar verdades a nuestra medida.

¿Por qué mentimos incluso sin darnos cuenta?

Según lo platicado en el programa de Martha Debayle, el cerebro es un experto en “ahorrar energía” y protegernos del malestar. Pablo León señala que el autoengaño es un mecanismo de defensa.

Mentimos para mantener nuestra autoestima intacta o para evitar la “disonancia cognitiva”, que es ese choque horrible que sentimos cuando lo que hacemos no coincide con lo que pensamos. Básicamente, nuestro cerebro nos cuenta una historia bonita para que no nos sintamos tan mal por nuestras regadas.

¿Qué pasa en el cerebro cuando fabricamos verdades?

El Dr. Pablo León explicó a los cuentahabientes de Martha Debayle que existen áreas específicas, como la corteza prefrontal, que se encargan de gestionar estas “historias”.

Cuando fabricamos una verdad, el cerebro trabaja extra para que esa nueva versión de los hechos parezca coherente. Lo increíble es que, con el tiempo, ¡el cerebro puede llegar a creerse sus propias mentiras!, borrando la línea entre lo que pasó y lo que nos inventamos.

¿Cómo justificamos decisiones pésimas?

En el espacio de Martha Debayle, se reveló que somos expertos en la “racionalización”. Buscamos cualquier argumento, por más pequeño que sea, para validar una decisión emocional. No es que seamos menos listos, es que nuestro laboratorio mental de psiquiatría experimental está diseñado para darnos la razón, incluso cuando no la tenemos.

