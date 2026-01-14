Ordenar tu casa también estructura tu mente, ¿Cómo soltar lo que ya estorba?

Para Claudia Torre, experta en organización profesional, ordenar no es solo acomodar objetos: es tomar decisiones conscientes sobre quién eres hoy. Durante su participación en "Martha Debayle en W" explicó que los espacios saturados no solo reflejan desorden físico, sino también etapas emocionales no resueltas.

El desorden como espejo emocional

Cada objeto guarda una historia, una expectativa o una versión pasada de nosotros mismos. El problema aparece cuando esos objetos, ya no representan nuestro presente, pero siguen ocupando espacio físico y mental. Guardar “por si acaso” suele ser una forma de miedo al cambio.

El clóset guarda identidades

Ropa que no usas desde hace años, tallas que ya no son tuyas o estilos que no te representan hablan de quién fuiste o quién creíste que serías, no de quién eres hoy.

Claudia propone una pregunta clave para esto: ¿Esta prenda representa mi vida actual?

Si la respuesta es no, no cumple su función.

La regla del año (con criterio realista)

Si no lo usaste en 12 meses (considerando clima, ocasiones reales y estilo de vida) probablemente no es esencial, es apego. Las excepciones existen, pero deben ser claras y conscientes, no emocionales.

Útil no siempre es significativo

No todo lo que tiene carga emocional debe quedarse. Puedes honrar recuerdos sin vivir rodeada de ellos. Fotografiar, agradecer y soltar también es una forma sana de cierre.

El orden sostenible

Todo lo que se queda debe tener un lugar asignado. Si no cabe, no se queda. El orden no es mantener impecable, es mantener funcional.

Ordenar es actualizar tu identidad y crear espacio para lo que sí está alineado con tu vida hoy. Cuando sueltas lo que ya no va contigo, lo nuevo puede llegar sin estorbar.