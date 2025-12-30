Pensión ISSSTE y Bienestar 2026: ¿Qué día de enero cae el pago triple para adultos mayores?

El arranque de 2026 trae un alivio económico para un grupo selecto de adultos mayores. A diferencia de otros pensionados, quienes cumplen con ciertos requisitos podrán acumular tres pagos distintos en enero, lo que se ha llamado un “pago triple”, aunque no todos provienen del ISSSTE ni aplican para toda la población pensionada, por lo que no es un beneficio universal. Solo algunos adultos mayores podrán acceder a esta combinación de depósitos, dependiendo de su situación y de los programas en los que estén inscritos.

¿Qué adultos mayores reciben el pago triple?

El “pago triple” aplica únicamente para quienes cumplen con dos condiciones al mismo tiempo:

Estar inscritos en el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Ser pensionados del ISSSTE.

En estos casos, durante enero recibirán:

El pago bimestral de la Pensión Bienestar.

El pago mensual de su pensión del ISSSTE.

La segunda parte del aguinaldo correspondiente a su pensión del ISSSTE.

Quienes no estén inscritos en ambos esquemas no recibirán los tres depósitos.

¿Cuándo cae el pago triple para pensionados del ISSSTE?

A pesar de que el calendario de los pagos de la Pensión Bienestar aún no se ha publicado, la Secretaría del Bienestar acostumbra a dispersar los recursos durante los primeros días de enero, conforme a la letra inicial del primer apellido y en orden alfabético.

En cuanto al ISSSTE, el pago mensual de la pensión está programado para el viernes 2 de enero de 2026. Mientras que la segunda parte del aguinaldo también se deposita, usualmente, en los primeros días de enero.

Hasta ahora, no se han anunciado aumentos oficiales en las pensiones. Sin embargo, la coincidencia de estos tres pagos será un apoyo muy importante para muchos adultos mayores, justo cuando entra en vigor el paquete económico 2026, con nuevos impuestos y ajustes que impactan el gasto diario.