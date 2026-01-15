Pago de pensiones ISSSTE 2026: calendario confirmado y fecha exacta cuándo depositan el aguinaldo
Conoce cuándo recibirás tu pensión mensual y el aguinaldo del ISSSTE durante 2026.
El ISSSTE dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a pensiones y prestaciones para 2026, una información clave para millones de jubilados y pensionados que dependen de estos recursos para su planeación financiera.
Como cada año, los depósitos se realizan de forma mensual y anticipada, lo que permite a los beneficiarios contar con su pensión antes de que inicie el mes correspondiente. Este esquema busca brindar mayor certidumbre y facilitar la administración de gastos fijos como renta, medicamentos y servicios básicos.
Calendario de pagos a personas pensionadas y jubiladas 2026
El aguinaldo para pensionados del ISSSTE se paga tradicionalmente en dos exhibiciones.
El monto del aguinaldo equivale, por ley, a 40 días de pensión, divididos en dos pagos iguales. Esta prestación aplica para pensionados por jubilación, edad y tiempo de servicio, cesantía y viudez, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Recomendaciones para pensionados
- Verificar que la cuenta bancaria esté activa y sin restricciones.
- Consultar únicamente canales oficiales del ISSSTE para evitar fraudes.
- Guardar comprobantes de pago y revisar depósitos puntualmente.
- Reportar cualquier anomalía de inmediato a la delegación correspondiente.
Conocer el calendario de pagos y aguinaldo del ISSSTE permite a los pensionados anticipar gastos importantes, evitar atrasos y planificar mejor el uso de su dinero. El instituto recomienda mantenerse informados a través de sus comunicados oficiales y no dejarse llevar por información no verificada en redes sociales.