Pago de pensiones ISSSTE 2026: calendario confirmado y fecha exacta cuándo depositan el aguinaldo

Conoce cuándo recibirás tu pensión mensual y el aguinaldo del ISSSTE durante 2026.

Pensionados del ISSSTE ya pueden consultar el calendario de depósitos y prestaciones del año. Getty Images

Francisco Miranda

El ISSSTE dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a pensiones y prestaciones para 2026, una información clave para millones de jubilados y pensionados que dependen de estos recursos para su planeación financiera.

Como cada año, los depósitos se realizan de forma mensual y anticipada, lo que permite a los beneficiarios contar con su pensión antes de que inicie el mes correspondiente. Este esquema busca brindar mayor certidumbre y facilitar la administración de gastos fijos como renta, medicamentos y servicios básicos.

Calendario de pagos a personas pensionadas y jubiladas 2026

Calendario ISSSTE 2026: estos días depositan pensión y aguinaldo. ISSSTE

El aguinaldo para pensionados del ISSSTE se paga tradicionalmente en dos exhibiciones.

El monto del aguinaldo equivale, por ley, a 40 días de pensión, divididos en dos pagos iguales. Esta prestación aplica para pensionados por jubilación, edad y tiempo de servicio, cesantía y viudez, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Recomendaciones para pensionados

  • Verificar que la cuenta bancaria esté activa y sin restricciones.
  • Consultar únicamente canales oficiales del ISSSTE para evitar fraudes.
  • Guardar comprobantes de pago y revisar depósitos puntualmente.
  • Reportar cualquier anomalía de inmediato a la delegación correspondiente.

Conocer el calendario de pagos y aguinaldo del ISSSTE permite a los pensionados anticipar gastos importantes, evitar atrasos y planificar mejor el uso de su dinero. El instituto recomienda mantenerse informados a través de sus comunicados oficiales y no dejarse llevar por información no verificada en redes sociales.

