México pone límites: Rechazan entrada de fuerzas especiales estadounidenses tras reportes del NYT

La clave para entender por qué esta presión se reactiva justo ahora es la invasión de Washington en Venezuela el pasado 3 de enero, donde fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro. Este evento claramente ha servido como “prueba de concepto” para Trump, quien ahora argumenta que si pudieron desmantelar un gobierno acusado de narcotráfico, pueden hacer lo mismo con los cárteles en México.

A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó no estar de acuerdo y que no permitirá esto; la revista The New York Times menciona que hay pláticas sobre ello, te contamos.

¿Qué fue lo que dijo The New York Times sobre una posible invasión de Estados Unidos a México?

De acuerdo con el reporte en NYT, detalla que la presión de Estados Unidos no es necesariamente para una invasión como lo hicieron en Venezuela, sino para que fuerzas especiales como Delta Force o agentes de la CIA acompañen físicamente a los militares mexicanos en los operativos contra el narcotráfico.

El objetivo específico es la destrucción de laboratorios de fentanilo, un tema que Trump no ha dejado de lado y que incluso, declara como “arma de destrucción masiva”. Así, el informe de E.U.A dice ofrecer “inteligencia ya asesoría técnica”, pero exige que su personal esté presente en las redadas.

México puso límites ante dicho reporte

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum, mencionó y reaccionó ante tal información, diciendo que: “Existe una coordinación, intervención no”. Así, México rechaza completamente la presencia de tropas extranjeras operando en territorio nacional. Para ello, se propone un cambio solo de inteligencia más no de militares por las calles, menos siendo extranjeros.

Finalmente, las autoridades mexicanas tratan de contener la presión ofreciendo alternativas de inteligencia para evitar que Trump cumpla su amenaza de atacar por tierra a los cárteles, lo cual, sería otro tipo de violación a la soberanía de un país y acuerdos internacionales.

