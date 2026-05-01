BTS en México 2026: ¡Liberarán más boletos para sus conciertos! Fechas y cómo comprar

¡Atención, ARMY! Si te quedaste sin entradas para el regreso más esperado del año, hay una nueva oportunidad. Se ha confirmado la liberación de boletos para el BTS World Tour ‘Arirang’ en la Ciudad de México, ofreciendo una última esperanza para asistir a los conciertos en el Estadio GNP Seguros.

¿Cuándo es la venta de boletos liberados para BTS?

La venta oficial de estos boletos adicionales se llevará a cabo el próximo 2 de mayo a las 2:00 PM. Es importante destacar que los precios se mantendrán iguales a los de la venta inicial.

¿Por qué se liberaron más boletos?

De acuerdo con el comunicado oficial, la disponibilidad de éstos espacios responde a:

Ajustes de producción: Espacios que se habilitan una vez instalado el escenario.

Espacios que se habilitan una vez instalado el escenario. Boletos cancelados: Entradas que fueron detectadas y anuladas por violaciones a los términos y condiciones de compra (reventa o excedente de límite).

Nuevas fechas estarán disponibles para la compra de boletos de la bana BTS. Ampliar

Fechas de BTS en el Estadio GNP Seguros (CDMX):

Jueves 7 de mayo de 2026.

Sábado 9 de mayo de 2026.

Domingo 10 de mayo de 2026.

Pasos para conseguir tus boletos en Ticketmaster

Debido a la altísima demanda, se espera que los boletos se agoten en cuestión de minutos. Sigue estas recomendaciones para aumentar tus posibilidades:

Fila Virtual: La sala de espera se abrirá 30 minutos antes de las 2:00 PM. Se recomienda iniciar sesión con anticipación. Método de venta: Se aplicará el esquema de “primero en llegar, primero en ser atendido”. Límite de compra: Se mantiene la restricción de máximo 4 boletos por persona por cada fecha de presentación. Boletos el día del evento: Existe la posibilidad de una liberación mínima de boletos los mismos días del concierto, sujeta a ajustes finales, aunque esta no está garantizada.

Para evitar fraudes, se exhorta a los fans a realizar la compra únicamente a través de los canales oficiales de Ticketmaster y mantenerse pendientes de las redes de OCESA.

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