Mx - Pagos Bienestar mayo 2026: quién recibe depósito doble este mes, calendario por apellido y montos oficiales / rawfile redux

Mayo inició con una de las dudas más buscadas por millones de beneficiarios: cuándo cae el depósito de la Pensión Bienestar, becas y otros apoyos federales. Para este bimestre mayo-junio, los pagos se realizan de forma escalonada mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Además del apoyo para adultos mayores, este mes también habrá depósitos para Mujeres Bienestar, becas educativas y pensiones del IMSS e ISSSTE. En algunos casos habrá doble ingreso, aunque no se trata de un bono extra.

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Calendario de pagos Bienestar mayo 2026: así arrancan los depósitos

La Secretaría de Bienestar acostumbra liberar los recursos por orden alfabético para evitar saturación en cajeros, sucursales y consultas de saldo. La dispersión del bimestre mayo-junio comenzará el lunes 4 de mayo, siguiendo el esquema habitual por apellido.

Aunque el calendario completo puede ajustarse oficialmente, el arranque tentativo quedaría de esta forma:

A: 4 de mayo

B: 5 de mayo

C: 6 y 7 de mayo

Letras siguientes: días hábiles posteriores

Resto del abecedario: durante el transcurso de mayo

Lo recomendable es esperar la fecha asignada antes de acudir al banco. El dinero permanece seguro en la cuenta, por lo que no es obligatorio retirarlo el mismo día del depósito.

Montos oficiales de Pensión Bienestar y Mujeres Bienestar en mayo

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos bimestrales para personas de 65 años o más inscritas en el programa federal.

6,400 pesos bimestrales para personas de 65 años o más inscritas en el programa federal. Mujeres Bienestar: 3,100 pesos bimestrales para beneficiarias de 60 a 64 años con registro y activación concluidos.

3,100 pesos bimestrales para beneficiarias de 60 a 64 años con registro y activación concluidos. Forma de pago: ambos apoyos se depositan directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar.

ambos apoyos se depositan directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar. Importante: si el depósito no aparece temprano, puede reflejarse durante el mismo día o en fechas posteriores según la letra del apellido.

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Pago doble en mayo 2026: quién sí recibe dos depósitos

Una de las dudas más repetidas este mes es si habrá pago doble de Bienestar. La respuesta general es no. No existe, hasta ahora, anuncio oficial de un depósito extra universal para todos los beneficiarios.

Sin embargo, sí habrá personas que verán dos movimientos bancarios en mayo. Esto ocurre cuando un adulto mayor recibe su pensión mensual del IMSS o ISSSTE y además cobra la Pensión Bienestar correspondiente al bimestre.

Es decir, no es un bono especial, sino la coincidencia de dos ingresos distintos provenientes de programas separados y con calendarios independientes.

Becas Bienestar mayo 2026: qué apoyos también se depositan

Durante mayo también continúan dispersiones para estudiantes inscritos en programas federales. Entre ellos destacan la Beca Benito Juárez de nivel medio superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro y otros apoyos educativos activos en el ciclo vigente.

En algunos casos, los pagos dependen de la entrega previa de tarjeta bancaria o validación escolar, por lo que no todos los estudiantes reciben el recurso el mismo día ni en la misma semana.

Si el beneficiario tiene dudas, lo mejor es revisar el Buscador de Estatus oficial o los canales institucionales, ya que cada beca maneja calendario propio.

Recomendaciones para cobrar tu depósito sin problemas

Antes de acudir al cajero o sucursal, conviene verificar saldo en canales oficiales. También se recomienda no compartir NIP, evitar gestores y desconfiar de mensajes que prometan adelantos o depósitos extraordinarios.

Si el pago no cae en la mañana, no significa retraso automático. Los depósitos suelen reflejarse a lo largo del día o conforme avanza el calendario por letras.

Mayo será un mes de alta actividad para millones de beneficiarios. Tener claro el monto, la fecha probable y el tipo de apoyo ayuda a evitar filas innecesarias, rumores y fraudes.