¿Habrá puente el 5 de mayo? Qué dice la SEP sobre las clases y qué dicta la LFT para los empleados

¿Será día de descanso, de trabajo o de puente por la Batalla de Puebla? / Moussa81

Tras el puente del Día del Trabajo en el primer día de mayo, se viene otra festividad: La Batalla de Puebla el 5 de mayo, el cual caerá el martes este 2026.

La Batalla de Puebla es uno de los acontecimientos históricos más relevantes de México. Sin embargo, sí hay que señalar que a pesar de ser un día festivo, no es un día feriado oficial.

Esta efeméride despierta la pregunta de estudiantes, padres y tutores, así como la duda entre trabajadores sobre si el 5 de mayo es un día festivo de descanso oficial y aquí te lo contamos.

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¿Hay puente por el 5 de mayo?

¿Habrá clases?

Si nos basamos en lo que marca el calendario escolar oficial de la SEP, veremos que aunque la Batalla de Puebla no es un día feriado oficial, sí habrá descanso el 5 de mayo, ya que está marcado como un día de suspensión de labores docentes, pero no se recorrerá al día lunes como con otros días festivos.

Por lo tanto, los estudiantes de educación básica descansarán el viernes 1 de mayo (por el Día del Trabajo), asistirán a las aulas de clases el lunes 4 de mayo para luego descansar el martes 5 de mayo y volverán a clases para terminar la semana, del miércoles 6 de mayo al viernes 8 del mismo mes.

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¿Se trabaja?

En cuanto a los trabajadores, la situación es muy diferente, pues la Batalla de Puebla se trata de un día festivo cívico y no de asueto oficial por lo que no habrá descanso, ni suspensión de actividades laborales, ni mucho menos un pago doble o triple como suelen suceder al laborar en feriados.