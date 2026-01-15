Stephen Miller: Quién es el asesor que impulsa la política de fuerza de Trump en Venezuela, sugiere intervenir México y habla de Groenlandia como botín estratégico

Desde su regreso a la Casa Blanca con Donald Trump en su segundo mandato, Stephen Miller se ha consolidado como una de las figuras más polémicas y con mayor influencia en la definición de políticas, tanto internas como exteriores, del gobierno estadounidense. Sus ideas radicales, su retórica cruda y su defensa abierta del uso de la fuerza han encendido alertas en diplomacia internacional.

¿Quién es Stephen Miller? El arquitecto de políticas extremas

Stephen Miller (nacido en Santa Mónica, California, en 1985) es un activista y asesor político que ha estado en el centro de la política estadounidense desde la primera administración de Donald Trump. Fue uno de los principales arquitectos de las políticas más duras de inmigración de la administración: la Muslim Ban (orden ejecutiva firmada en 2017 que prohibía la entrada a Estados Unidos de personas de origen musulmán), las deportaciones masivas, la separación de familias en la frontera y la reducción de casi todos los programas de refugiados.

Tras la reelección de Trump en 2024, Miller fue designado subjefe de gabinete de Políticas de la Casa Blanca y se le dio un papel más prominente en seguridad nacional y exterior, ocupando un espacio que tradicionalmente no ha sido central en su carrera: moldear la estrategia internacional estadounidense.

Miller, hoy en día no es un general ni secretario de Estado, pero es una voz que Trump escucha, con acceso directo al presidente y a la sala de crisis donde se discuten acciones militares y diplomáticas.

Venezuela: del discurso a la intervención militar

A finales de 2025 y principios de 2026, Estados Unidos ejecutó una operación militar en Venezuela que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro, en un movimiento que conmocionó al mundo y provocó fuertes críticas internacionales.

Miller fue parte de quienes pusieron el tema de Venezuela en la agenda estratégica de la administración Trump mucho antes de que se planeara la operación militar. En entrevistas, él sugería que Maduro y su gobierno “estaban enviando criminales a la frontera estadounidense”, argumentando que eso justificaba una postura agresiva.

Además, de acuerdo con información del Washington Post, Miller y su equipo discutieron tempranamente la idea de operaciones militares contra cárteles en México, lo que después se transformó en un enfoque hacia Venezuela cuando México mostró mayor cooperación con Estados Unidos.

Cabe aclarar que No hay evidencia verificada de que se haya ordenado una invasión militar de México. Lo que sí se ha reportado es que en los primeros meses del gobierno se consideraron opciones agresivas contra organizaciones criminales en territorio mexicano, pero nunca se tradujeron en órdenes ejecutivas ni operaciones concretas.

Groenlandia: de idea geopolítica a declaración controvertida

Quizá una de las declaraciones que más ha resonado en medios globales es cuando Miller afirmó, durante una entrevista, que Estados Unidos “debería tener Groenlandia” y que nadie pelearía militarmente contra Estados Unidos por el futuro de ese territorio.

Aunque no existen órdenes oficiales de invasión ni planes publicados para anexar Groenlandia, su discurso refleja una visión geopolítica centrada en el uso de la fuerza como herramienta legítima de política exterior, sostenida en que “el mundo se rige por la fuerza y el poder”.

Esa retórica provocó respuestas oficiales europeas: líderes de varias naciones reafirmaron la soberanía de Groenlandia y la importancia del respeto a la Carta de las Naciones Unidas, subrayando que la isla pertenece a su población y al Reino de Dinamarca.

El pensamiento detrás de las políticas

Miller no oculta sus fundamentos ideológicos. En varias entrevistas, como la que refiere el artículo del Washington Post, ha subrayado que Estados Unidos debe actuar de forma supremacista y centrada en su poderío militar para proteger lo que él considera “sus intereses”. Argumenta que la historia mundial se basa en el uso de la fuerza, criticando las instituciones y acuerdos multilaterales de la posguerra.